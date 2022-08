Explozii au fost auzite în regiunea Kiev

Forţele armate ucrainene au spus, într-o alertă emisă prin contul oficial de Telegram, că "mai multe" explozii au fost auzite joi, în jurul orei 3:00, în districtul Vîşhorod, aflat la nord de centrul oraşului.

⚡️The Kyiv region was shelled tonight

There were about 6 explosions in the Vyshgorod region, rockets were fired from the territory of Belarus. Also, the enemy fired at Nikolaev. Information about the victims is being specified. pic.twitter.com/mrk3KCoycb