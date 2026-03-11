Incidentul a avut loc în octombrie anul trecut, când tânărul a mers la o spălătorie auto împreună cu un prieten care voia, la rândul lui, să își pună la punct mașina, potrivit Krone.

Potrivit șoferului, totul a început la ora 18:30. Mai întâi a spălat mașina cu jet de apă sub presiune, apoi a aspirat interiorul, iar la final a aplicat o soluție specială pentru curățarea jantelor. Pentru că aceasta trebuia clătită, a decis să mai treacă o dată cu aparatul de spălare. După ce a terminat, a filmat rapid un videoclip cu mașina proaspăt curățată, iar la ora 18:55 cei doi au părăsit spălătoria auto.

În total, operațiunea de curățare – pentru care au plătit integral – a durat 25 de minute.

Problemele au apărut câteva luni mai târziu. Pe 26 ianuarie 2026, tânărul a primit o scrisoare trimisă prin avocat de operatorul spălătoriei auto. Motivul: ar fi depășit timpul maxim de staționare.

Potrivit panourilor informative din zonă, parcarea este permisă doar 15 minute, lucru indicat și de semnele amplasate în incintă. Pentru depășirea acestui interval, operatorul a cerut inițial 180 de euro.

Cazul a ajuns însă rapid într-o dispută juridică, deoarece tatăl tânărului este un cunoscut avocat, care a contestat pretențiile.

La scurt timp, a venit însă o nouă scrisoare. De data aceasta, avocatul spălătoriei auto a cerut dublul sumei: 360 de euro. În document se precizează că suma acoperă „costurile de monitorizare a parcării, identificarea vehiculului și onorariile legale”. Deasupra mesajului era scris, cu litere roșii mari: „Ultimul avertisment”. Dacă suma nu este plătită la timp, cazul ar putea ajunge în instanță.

„Este incredibil cum sunt tratați clienții care plătesc. Astfel de metode nu ar trebui să fie lăsate să aibă succes”, a declarat tatăl tânărului, care spune că nu a plătit suma cerută.

Prietenul care îl însoțea în acea seară nu a primit nicio notificare similară.