Atentat cu bombă în Columbia. Șapte persoane au murit și alte 20 au fost rănite. FOTO & VIDEO

Un atentat cu bombă a dus la moartea a şapte persoane şi rănirea a 20 de persoane în vestul Columbiei, în regiunea Cauca, cu puţin mai mult de o lună înainte de alegerile prezidenţiale din ţară.

„Un dispozitiv exploziv a fost detonat” pe un drum din această zonă tradiţională de influenţă a grupărilor armate, provocând „şapte morţi în rândul civililor şi peste 20 de răniţi grav”, a anunţat pe X Octavio Guzmán, guvernatorul din Cauca. El a publicat, de asemenea, un videoclip în care se văd victimele zăcând la pământ şi vehicule distruse în urma atacului.

7 personas asesinadas y 17 personas heridas de gravedad en el nuevo atentado terrorista de las FARC contra una buseta en Cajibío, Cauca



La paz total de Iván Cepeda y Petro sigue avanzando



pic.twitter.com/oGMwW4ZXvB — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) April 25, 2026

În alte videoclipuri difuzate pe reţelele de socializare se pot observa pagube importante, iar martorii afirmă că unda de şoc a exploziei i-a aruncat la câţiva metri distanţă. Contextul tensiunilor Acest atentat are loc într-un context marcat de tensiuni înaintea primului tur al alegerilor prezidenţiale din 31 mai, pentru care securitatea reprezintă una dintre temele centrale.

Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad. Es una tragedia que nos desgarra como… pic.twitter.com/4BQ0r6CnUc — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 25, 2026

Diferitele grupări armate din ţară – gherile şi grupuri criminale – alimentează violenţa pe fondul negocierilor de pace eşuate cu guvernul lui Gustavo Petro, primul preşedinte de stânga din istoria Columbiei. Vineri, un atentat împotriva unei baze militare s-a soldat cu un mort în Cali (sud-vest). Ministrul Apărării, Pedro Sánchez, a asigurat sâmbătă că prezenţa militară şi poliţienească va fi întărită în zonă.

Sursa: News.ro