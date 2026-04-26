Atentat cu bombă în Columbia. Șapte persoane au murit și alte 20 au fost rănite. FOTO & VIDEO

„Un dispozitiv exploziv a fost detonat” pe un drum din această zonă tradiţională de influenţă a grupărilor armate, provocând „şapte morţi în rândul civililor şi peste 20 de răniţi grav”, a anunţat pe X Octavio Guzmán, guvernatorul din Cauca.
El a publicat, de asemenea, un videoclip în care se văd victimele zăcând la pământ şi vehicule distruse în urma atacului.
În alte videoclipuri difuzate pe reţelele de socializare se pot observa pagube importante, iar martorii afirmă că unda de şoc a exploziei i-a aruncat la câţiva metri distanţă.
Contextul tensiunilor
Acest atentat are loc într-un context marcat de tensiuni înaintea primului tur al alegerilor prezidenţiale din 31 mai, pentru care securitatea reprezintă una dintre temele centrale.
Diferitele grupări armate din ţară – gherile şi grupuri criminale – alimentează violenţa pe fondul negocierilor de pace eşuate cu guvernul lui Gustavo Petro, primul preşedinte de stânga din istoria Columbiei.
Vineri, un atentat împotriva unei baze militare s-a soldat cu un mort în Cali (sud-vest). Ministrul Apărării, Pedro Sánchez, a asigurat sâmbătă că prezenţa militară şi poliţienească va fi întărită în zonă.
Sursa:
News.ro
Etichete:
atentat cu bomba,
Columbia,
Dată publicare:
