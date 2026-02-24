Platforma americană "nu a instituit un mecanism robust de verificare a vârstei și, în consecință, nu avea bază legală pentru a procesa datele personale ale copiilor mai tineri de 13 ani", a afirmat într-un comunicat ICO, care a deschis ancheta în martie 2025.

Copiii sunt expuși unor conținuturi nepotrivite

"Copiilor sub 13 ani le-au fost colectate și utilizate datele personale într-un mod pe care nu îl puteau înțelege, la care nu puteau să consimtă și pe care nu puteau să-l controleze. Ei au fost astfel potențial expuși unor conținuturi pe care nu ar fi trebuit să le vadă", a subliniat comisarul John Edwards, citat în comunicat.

"Acest lucru este inacceptabil și a avut ca rezultat amenda de astăzi", a adăugat el. Condițiile de utilizare a Reddit interzic accesul la platformă pentru copiii sub 13 ani, însă ICO nu a pus în aplicare nicio măsură de verificare a vârstei înainte de luna iulie 2025, a explicat agenția.

Platforma s-a limitat atunci la a cere vârsta utilizatorilor, fără o reală verificare, or "auto-declararea comportă riscuri pentru copii, pentru că este ușor de ocolit". Un purtător de cuvânt al Reddit a răspuns marți că platforma "nu le cere utilizatorilor informații despre identitate, indiferent de vârstă, pentru că suntem profund atașați protejării vieții lor private și securității lor".

Reddit intenționează să conteste amenda în apel

Reddit are intenția de a contesta în apel decizia ICO. ICO a mai anunțat în martie 2025 alte două investigații privind utilizarea datelor copiilor, una asupra TikTok, iar cealaltă asupra site-ului american de partajare de imagini Imgur, care și-a blocat ulterior serviciile în Marea Britanie, fără explicații.

Guvernul britanic a lansat recent o consultare cu privire la o posibilă interzicere a rețelelor sociale pentru persoanele sub 16 ani.