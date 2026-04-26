Acesta a depăşit de peste trei ori viteza legală, pe tronsonul de drum unde a fost surprins fiind stabilită o viteză maximă de 50 de kilometri pe oră.

Şoferul vitezoman care a rămas fără permis de conducere pentru următoarele patru luni este un tânăr de 23 de ani, din localitatea argeşeană Cuca.

El a fost surprins, sâmbătă după-amiază, de către poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Câmpulung, conducând pe DN 73, pe raza localităţii Schitu-Goleşti, cu viteza de 173 de kilometri pe oră, cu 123 de kilometri pe oră mai mult decât viteza maximă admisă pe respectivul tronson de şosea.

„Ca urmare a abaterii constatate, tânărul a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 1.822,5 lei, conform OUG 195/2002R, iar permisul de conducere a fost reţinut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, fiind eliberată dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie”, au transmis oficialii Poliţiei Argeş.