La Volos, pe Panthessaliko Stadium, Ioannis Michailidis a deschis scorul în finala Cupei Greciei, aducând în avantaj echipa lui Răzvan Lucescu încă din minutul 15. OFI a întors însă rezultatul, egalând în minutul 28, prin Fountas, și trecând la conducere în minutul 51, când a marcat Thiago Nuss.

Cum unul dintre asistenții arbitrului central s-a accidentat, arbitrul Angelos Evangelou a prelungit repriza secundă cu nu mai puțin de 15 minute, iar în al șaptelea minut de prelungire, Alexander Jeremejeff a adus egalarea pentru PAOK.

S-a intrat astfel în cele două reprize regulamentare de prelungiri, unde Aaron Leya Iseka a readus în avantaj echipa OFI, cu golul său din penalty, din minutul 105+4. Echipa lui Lucescu jr. nu a mai putut reveni, iar OFI – PAOK Salonic s-a încheiat 3-2, echipa din Heraklion câștigând Cupa Greciei.