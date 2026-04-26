După o mică întârziere, din cauza temperaturilor scăzute, bujorii de pe dealurile din Zau de Câmpie au îndrăznit să-și deschidă, în sfârșit, petalele.

Vizitator: ”E ceva unicat, noi o dată pe an venim, bujorii ăștia sunt, na, o tradiție, pe cale de dispariție dacă nu-l îngrijim”.

Vizitator: ”O plimbare în familie, am fost acum vreo zece ani, ne plac florile în general, sunt deosebiți”.

Gabriela, voluntară: ”Ne vom putea bucura de ei mai mult timp, cel puțin încă două săptămâni”.

Doi tineri pasionați de fotografie au grijă, voluntar, de micul paradis și îi îndrumă pe curioși pe cărările locului de poveste. Toți cei care ajung în rezervația naturală, unică în Europa, se bucură de o plimbare relaxantă printre gingașele flori și fac fotografii.

Perioada înfloririi bujorilor, sărbătoare în toată regula la Zau de Câmpie

Vizitator: ”E al treilea an când venim și am venit să vadă fetele că erau mai mici, să își amintească de florile acestea speciale. Numai pe aici le găsești”.

Fetiță: ”Am venit ca să văd bujorii și să văd cum arată, că am uitat din păcate. Îmi plac, sunt roșii și îmi place mult culoarea roșu”.

Vizitator: ”Am auzit și am zis să venim să vizităm. E foarte frumos, venim din Cluj”.

Perioada înfloririi a devenit, astfel, o sărbătoare în toată regula. Acesta este al treilea an în care se organizează un festival dedicat bujorului de stepă - o plantă strict protejată în România, dar și la nivel european. Culesul acestor flori e interzis prin lege.