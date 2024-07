Ce a cumpărat Thomas Crooks cu doar câteva ore înainte să încerce să-l ucidă pe Donald Trump. „A dat-o-n bară, e clar”

Deja diversele agenții de securitate implicate în protecția fostului președinte au început să arunce vina de la una la alta.

În acest timp, se contureaza un portret contradictoriu al atacatorului. A absolvit liceul cu brio și a fost îndrăgit de profesori.

În schimb, colegii râdeau de el și îl ocoleau pentru că era ciudat.

Individul a cumpărat 50 de cartușe cu doar câteva ore înainte să tragă în Trump.

Trăgătorul a fost observat pe clădire cu câteva secunde înainte să deschidă focul. Mai mulți spectatori au anunțat agenții de securitate.

Martor: „L-am văzut pe individul înarmat cum se mișca de pe un acoperiș pe altul. Am anunțat un polițist că bărbatul e pe acoperiș, gândindu-mă că va veni să verifice.”

O ipoteză este că ramurile unor copaci au ascuns prezența atacatorului.

Mike DiFrischia, unul dintre martorii care l-au filmat pe atacator pe acoperiș: „După ce am făcut câțiva pași în lături, am put vedea mai bine și am observat că (bărbatul de pe acoperiș) era înarmat. Sotia mea a alergat către polițiști să le spună unde era individul. Însă ofițerii nu l-au putut zări, nu erau într-o poziție cu vizibilitate optimă.”

Michael Slupe, polițist: „Ce știu e că un polițist a urcat scara către acel acoperiș, dar n-a ajuns sus pentru că atacatorul l-a observat, s-a întors către el, iar polițistul a fost suficient de deștept cât să se retragă.”



Fostul președinte a scăpat teafăr pentru că a întors capul cu o secundă înainte să fie împușcat.

Salena Zito, Washington Examiner Reporter: „Pusese un ecran care arăta un grafic și pe care nu-l folosește niciodată. Acum s-a uitat spre dreapta, ceva ce nu face niciodată... și în timp ce se uita în dreapta lui, glonțul i-a trecut pe lângă față.”



Trump a întors capul cu doar câteva fracțiuni de secundă înainte să-i șuiere glonțul pe la ureche. Dacă nu s-ar fi întors, glonțul i-ar fi străpuns craniul, așa cum sugerează traiectoria proiectilului.

Doug Mills, fotograf New York Times: „Nu am știut că am acea poză până când unul dintre editori, după ce am trimis (la redacție) toate fotografiile, mi-a trimis un mesaj în care mi-a spus: „N-o să-ți vină să crezi ce ai surprins înt-una din fotografiile tale”. Apoi, Jennifer mi-a trimis poza înapoi și mi-a spus: „cred că putem vedea glonțul.””

„Mulți zic de mine că sunt subiectul celei mai puternice fotografii din câte s-au făcut vreodată. Au dreptate... și nici măcar n-am murit.... De obicei, trebuie să mori ca să ți se facă o asemenea poză...”, a comentat protagonistul fotografiei în stilul binecunoscut.

De asemenea, Trump a adoptat o interpretare aproape mesianică a supraviețuirii lui: „La spital, doctorul mi-a zis că n-a mai pomenit așa ceva, a vorbit de un miracol. Ar fi trebuit să fiu mort. Mulți zic că doar Dumnezeu a făcut să mai fiu azi printre voi”.

Del Wilber, editor Associated Press: „A dat-o-n bară, e clar. Dar evident că agenții nu se puteau opri în loc lamentându-se: „Aoleu, ce am făcut?” Au urmat protocolul care în situații din astea impune să protejezi și să evacuezi. N-au scos armele ca să tragă în toate direcțiile. Asta era treaba altcuiva. S-au transformat în scuturi umane.”

Atât experți în securitate, cât și foști agenți FBI și Secret Service au vorbit de breșe de securitate majore. Cum de a intrat în perimetrul de securitate un individ înarmat și cum de nu a fost neutralizat înainte să deschidă focul, sunt doar două dintre întrebările evidente. Atacatorul a tras de pe o clădire situata la doar 130 de metri de scenă.

Andrew J. Scott, III, expert în aplicarea legii: „Acest individ a comis un atac asupra unui fost președinte având capacități, cunoaștere și pregătire limitate. Asta mă îngrijorează și mă face să mă întreb: ce s-ar fi întâmplat dacă am fi avut de-a face cu un asasin profesionist?”

Secret Service a transmis luni că securizarea acelui acoperiș ar fi intrat sub jurisdicția poliției locale din Butler - Pennsylvania.

Indentificat drept Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, atacatorul a folosit o armă semiautomată care îi aparținea tatălui său. În mașina lui a fost găsit și un dispozitiv exploziv rudimentar.

Cât a fost elev, a învățat bine, dar colegii îl hărțuiau.

Summer Barkley, fosta colegă de clasă a atacatorului: „Lua numai note bune si era foarte pasionat de istorie și de sistemul de guvernământ.”

Jason Kohler, fost coleg de clasă al atacatorului: „Era de parcă avea mereu o țintă pe spate.”

Reporter: Cum adică?

Jason Kohler, fost coleg de clasă al atacatorului: „A fost victima bullying-ului. Își lua prânzul singur în cantină, nu se încadra în peisaj. Era batjocorit pentru felul în care se îmbrăca. Uneori venea în haine de vânătoare. Și a purtat mult timp mască. Și dupa ce pandemia se terminase, el tot cu mască umbla.”

Crooks era și membru al unui club local de trageri, iar în momentul atacului purta un tricou cu imprimeul Demolition Ranch, un canal de YouTube despre arme și explozibili.

Bobby Chacon, agent special FBI: „FBI îi scotocește acum computerul, tot ce citea și frecventa, jurnalul, daca ținea unul, ca să afle cum a ajuns un tânăr de 20 de ani să vrea să fie martir? E clar că știa că nu are cum să scape viu.”

Deocamdată FBI nu are indicii că atacatorul ar fi avut probleme de sănătate mintală.

