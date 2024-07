Surse Associated Press: Un polițist local s-a întâlnit cu atacatorul chiar înainte ca acesta să tragă în Donald Trump

Surse citate de Associated Press afirmă că un ofițer de poliție locală a stat față în față cu atacatorul chiar înainte ca acesta să tragă spre Donald Trump, dar nu a făcut nimic pentru a împiedica tentativa de asasinare.

Nu cu mult timp înainte de declanșarea împușcăturilor, participanții la miting au observat un bărbat care urca pe acoperișul unei clădiri din apropiere și au avertizat forțele de ordine locale, susțin doi oficiali din cadrul forțelor de ordine.

Un ofițer a urcat pe acoperiș și l-a găsit pe Thomas Crooks, care a îndreptat pușca spre ofițer.

În acel moment, ofițerul de poliție s-a retras pe scară, iar Crooks a tras rapid spre fostul președinte Donald Trump.

Abia atunci lunetiștii Serviciului Secret al SUA l-au împușcat, au declarat oficialii care au vorbit cu The Associated Press sub rezerva anonimatului.

Oficialii FBI sunt de părere că atacatorul de la miting a acționat singur. Ei nu au identificat încă un motiv, dar studiază în prezent fluxurile de social media și armele lui Crooks.

Până în prezent, nu au găsit niciun mesaj amenințător scris sau postat pe rețelele sociale.

Oficialii FBI au declarat că au localizat un dispozitiv suspect și l-au dezamorsat. Au primit mai mult de 2 000 de ponturi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: