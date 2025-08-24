Un român din Germania și-a ucis soția și a făcut intenționat un accident. În mașină se aflau și cele două fiice ale cuplului

Stiri externe
24-08-2025 | 20:29
accident
protv.ro

O crimă înfiorătoare a șocat o comunitate din Germania. Un român de 37 de ani și-a ucis logodnica, apoi s-a urcat în mașină cu cei doi copii și a provocat intenționat un grav accident, potrivit presei germane.

autor
Știrile PRO TV

Bărbatul și unul dintre copilași, un bebeluș de numai 3 luni, au murit pe loc. Fetița de un an și jumătate a supraviețuit și este internată la spital. Autoritățile germane au deschis o anchetă.

Sursa: Pro TV

Etichete: crima, germania, acciden,

Dată publicare: 24-08-2025 18:49

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Accident grav în Brăila, cu patru răniți. Două mașini s-au izbit frontal, după o depășire forțată
Stiri Diverse
Accident grav în Brăila, cu patru răniți. Două mașini s-au izbit frontal, după o depășire forțată

Patru oameni, printre care și un copil de 12 ani, au ajuns, sâmbătă seară, la spital, în urma unui grav accident petrecut în județul Brăila.

Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
Stiri actuale
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident

Tragedie în zona montană a județului Argeș. Patru tineri - doi băieți și două fete - au murit și un al cincilea a fost grav rănit, după ce s-au răsturnat cu mașina într-o vale abruptă.

Un adolescent de 16 ani a murit într-un accident, în Ialomița. Șoferul nu are permis și e în stare gravă
Stiri actuale
Un adolescent de 16 ani a murit într-un accident, în Ialomița. Șoferul nu are permis și e în stare gravă

Un adolescent de 16 ani a murit, sâmbătă, într-un accident rutier provocat de un tânăr de 19 ani, fără permis de conducere, pe un drum judeţean din Ialomiţa.

Recomandări
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
Stiri Sociale
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini

Muncitorii din Asia au început să preia sarcini tot mai complexe. Dacă înainte făceau doar muncă necalificată, acum sunt sudori, electricieni, instalatori, operatori de mașini și chiar ingineri în construcții.

Val de frig la final de august. Temperaturile sunt sub media perioadei și pot ajunge chiar și la zero grade în unele zone
Vremea
Val de frig la final de august. Temperaturile sunt sub media perioadei și pot ajunge chiar și la zero grade în unele zone

România traversează un val de răcire, accentuată neobișnuit pentru ultima săptămână, din august. Temperaturile scad duminică seară sub valorile normale, iar în nord și centru minimele pot ajunge, chiar la pragul de îngheț.

Hotelurile all-inclusive din Turcia, pe cale de dispariție. În România, numărul lor a crescut rapid
Stiri Diverse
Hotelurile all-inclusive din Turcia, pe cale de dispariție. În România, numărul lor a crescut rapid

Turcia, o destinație preferată de români pentru vacanțele în regim all-inclusive, ar putea renunța la aceste pachete și la mesele nelimitate. Vor fi înlocuite cu meniuri à la carte pentru a fi redusă risipa alimentară uriașă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 August 2025

29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12