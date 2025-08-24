Un român din Germania și-a ucis soția și a făcut intenționat un accident. În mașină se aflau și cele două fiice ale cuplului
O crimă înfiorătoare a șocat o comunitate din Germania. Un român de 37 de ani și-a ucis logodnica, apoi s-a urcat în mașină cu cei doi copii și a provocat intenționat un grav accident, potrivit presei germane.
Bărbatul și unul dintre copilași, un bebeluș de numai 3 luni, au murit pe loc. Fetița de un an și jumătate a supraviețuit și este internată la spital. Autoritățile germane au deschis o anchetă.