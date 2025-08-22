Ce s-a întâmplat înainte ca profesoara din Craiova să fie ucisă cu sălbăticie de soțul ei. Femeia i-a spus fiicei să fugă

Stiri Socante
22-08-2025 | 13:14
Apar detalii șocante în ancheta crima de joi, din Craiova! Profesoara de limba germană a fost ucisă de soțul ei, care apoi și-a provocat răni grave, a sărit de la etaj și a murit la spital.

autor
Roxana Vlădășel

Surse din cadrul anchetei spun că femeia a fost înjunghiată de multe ori, iar fetița celor doi, de 11 ani a asistat la aceste scene cumplite.

Prietenii apropiați ai femeii de 44 de ani spun că profesoara de limba germană se plângea că în ultimele două luni relația cu soțul ei nu mergea deloc bine și că se certau des.

Bărbatul i-ar fi reproșat femeii că se dedică prea mult școlii, pregătea elevi pentru olimpiade și făcea meditații, iar pe el îl neglijează. Nimeni, însă, nu s-a gândit că se poate ajunge la crimă.

Luminița Popescu, director adjunct al colegiului național Carol I: „Era un profesor dedicat, implicat, un profesor care era mereu alături de noi la școală, sunt niște clipe grele și ne este foarte greu să ne revenim, toți suntem în stare de șoc. Realitatea ne forțează să acceptăm acest lucru, dar ne este greu să percepem ca omul pe care l-am văzut acum 2 zile, cu care făceam planuri pentru începutul noului an școlar astăzi nu mai este.”

Surse din anchetă spun că femeia a fost atacată cu sălbăticie și înjunghiată de partener. A suferit mai multe răni, iar cea de la gât i-a fost fatală, arată raportul medico-legal.

Vecin: „Am auzit strigăte de ajutor, am scos fetița afară, ea era înjunghiată.”

Cu ultimele puteri, mama i-ar fi spus copilei să fugă din casă.

Joi, puțin după ora 10, vecinii au auzit certuri in apartamentul celor doi soti din Craiova. La un moment femeia a strigat după ajutor, iar un poștaș care intrase in bloc și a auzit-o a alertat autoritățile.

Când polițiștii au intrat în apartament, femeia zăcea pe jos, fără suflare, plină de sânge. Bărbatul de 45 de ani a fost găsit extrem de agitat.

Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: „La vederea polițiștilor s-ar fi aruncat de la balconul apartamentului, amplasat la etajul 1.”

Bărbatul rănit grav a fost transportat la spital cu mai multe răni și a murit în scurt timp.

Femeia preda germana la un liceu de prestigiu din oraș și era foarte apreciată. Bărbatul era inginer de profesie, dar nu mai lucra. Avusese o firmă care a dat faliment, iar din acel moment ar fi intrat în depresie, spun vecinii.

Copila de 11 ani se afla acum în grija bunicilor și a unei mătuși. Inspectorii de la protecția copilului Dolj se vor asigura că primește consiliere psihologică după trauma suferită.

Familia se pregătește acum de înmormântare.

Sursa: Pro TV

