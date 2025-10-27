Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției

27-10-2025 | 18:20
Un bărbat de 77 de ani din Spania a depus o plângere împotriva soției de origine română pentru o presupusă înșelătorie de 700.000 de euro.

Persoana vătămată a pus-o pe ea ca titulară a contului bancar și, timp de trei ani, aceasta a scos sume mari de bani, potrivit Ultima Hora

Conform victimei, soția l-ar fi obligat să vândă un loc de parcare în Llucmajor și altul în Palma, o proprietate în Costitx și licența unui taxi. Toți banii obținuți din aceste vânzări au dispărut.

Femeia, în vârstă de 44 de ani și de origine română, a fost reținută de agenți ai Unității de Asistență pentru Familie și Femei (UFAM) din Poliția Națională pe 26 octombrie și, a doua zi dimineață, a fost pusă la dispoziția instanței.

Bărbatul a explicat că sunt căsătoriți de trei ani și jumătate și că soția sa îl agresează și îl maltratează psihologic. În numeroase ocazii l-a amenințat cu un cuțit și i-a spus că îl va omorî în timp ce doarme.

O româncă a fost arestată pe un aeroport din Italia, după ce a fost prinsă cu aproape 1,4 kg de droguri în stomac

De asemenea, potrivit plângerii, bărbatul a afirmat că soția sa consumă mult alcool și substanțe interzise și că nu se ocupă de nimic în casa în care locuiesc. Persoana vătămată a cerut instanței ca femeia să nu se apropie de el și să părăsească domiciliul, pentru a trăi în liniște și a evita ca ceva mai grav să se întâmple.

O judecătoare din Palma, aflată de serviciu, a dispus eliberarea femeii, impunând o restricție de 300 de metri față de soțul ei și interzicându-i orice contact cu acesta.

Există o situație de conflict evident între soți, deoarece faptele consemnate în procesul-verbal și declarațiile reclamantului ar fi putut fi obiectul presupuselor rele tratamente și amenințări exercitate de investigată”, susține magistrata în ordinul său, în care impune măsura de restricție femeii.

Femeia a fost condamnată anterior pentru hărțuirea antrenorului său personal

Femeia a fost condamnată în luna martie la o amendă totală de 480 de euro, pentru că și-a hărțuit antrenorul personal din Palma și l-a amenințat pe partenerul acestuia cu agresiunea. Înainte de proces, inculpata a depus 2.000 de euro despăgubire pentru victima sa.

Evenimentele au avut loc în octombrie 2023. Femeia s-a înscris într-o sală de sport  și a angajat un antrenor personal. De la început, ea i-a făcut avansuri bărbatului și i-a propus să întrețină o relație sentimentală, însă victima i-a stabilit clar limitele, subliniind că relația lor poate fi doar profesională. Femeia nu a acceptat acest lucru.

De la înscrierea în sală și până în ianuarie 2024, ea i-a trimis numeroase mesaje și înregistrări audio. A ajuns să posteze o fotografie pe Facebook în care apăreau ca un cuplu. Antrenorul a blocat-o, dar ea și-a schimbat numărul de telefon pentru a continua să îl contacteze. Bărbatul a ajuns să o excludă din sala de sport.

Dată publicare: 27-10-2025 18:20

O româncă de 64 de ani a fost ucisă în bătaie de partenerul ei cu 20 de ani mai mic, în Italia. „Ea a țipat după ajutor”
Stiri externe
O româncă de 64 de ani a fost ucisă în bătaie de partenerul ei cu 20 de ani mai mic, în Italia. „Ea a țipat după ajutor”

Tragedie într-un oraș din Sicilia. O româncă a fost ucisă în bătaie de partenerul ei, în apartamentul în care locuiau împreună. Bărbatul a fost reținut luni pentru omor.  

O româncă a fost arestată pe un aeroport din Italia, după ce a fost prinsă cu aproape 1,4 kg de droguri în stomac
Stiri externe
O româncă a fost arestată pe un aeroport din Italia, după ce a fost prinsă cu aproape 1,4 kg de droguri în stomac

O româncă de 46 de ani a fost arestată pe un aeroport din Italia, după ce controlorii au descoperit că avea ascunse în corpul ei aproape 1,4 kilograme de droguri. Femeia avea în stomac 120 de capsule de plastic.

O româncă a fost pusă sub acuzare în Franța după ce ar fi înjunghiat de mai multe ori un bărbat
Stiri actuale
O româncă a fost pusă sub acuzare în Franța după ce ar fi înjunghiat de mai multe ori un bărbat

O româncă a fost pusă sub acuzare în cadrul unei anchete legate de uciderea unui bărbat de 81 de ani în Tournus, din centrul Franţei, a anunţat joi Parchetul, relatează AFP.

O româncă și un britanic au fost obligați să părăsească Veneția după ce au înotat în Canalul Mare
Stiri externe
O româncă și un britanic au fost obligați să părăsească Veneția după ce au înotat în Canalul Mare

Un britanic în vârstă de 35 de ani și iubita sa româncă de 25 de ani au fost obligați să se întoarcă în Marea Britanie, în aceeași zi în care au ajuns în Veneția, după ce gondolierii i-au denunțat poliției locale pentru că s-au scăldat în canal.

Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină
Stiri externe
Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină

Membrii unei bande proxeneți din România au fost condamnați în Scoția pentru violarea și exploatarea sexuală a zece femei, cu vârste între 16 și 30 de ani, în apartamente din orașul Dundee, între 2021–2022.

Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației
Stiri Politice
Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației

Guvernul s-a reunit într-o ședință dedicată modificării Ordonanței 52, act normativ care a generat tensiuni în coaliție. PSD a reclamat că prevederile acesteia ar bloca activitatea autorităților.

Cum încearcă administratorii Pilonului II să convingă CCR că noua lege a pensiilor private este constituțională. DOCUMENT
Stiri actuale
Cum încearcă administratorii Pilonului II să convingă CCR că noua lege a pensiilor private este constituțională. DOCUMENT

Administratorii fondurilor de pensii private au intrat în disputa privind legea care reglementează plățile pentru Pilonul II și III. APAPR a trimis la CCR un memoriu „amicus curiae” prin care încearcă să convingă Curtea de constituționalitatea legii

