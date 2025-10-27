Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției

Un bărbat de 77 de ani din Spania a depus o plângere împotriva soției de origine română pentru o presupusă înșelătorie de 700.000 de euro.

Persoana vătămată a pus-o pe ea ca titulară a contului bancar și, timp de trei ani, aceasta a scos sume mari de bani, potrivit Ultima Hora.

Conform victimei, soția l-ar fi obligat să vândă un loc de parcare în Llucmajor și altul în Palma, o proprietate în Costitx și licența unui taxi. Toți banii obținuți din aceste vânzări au dispărut.

Femeia, în vârstă de 44 de ani și de origine română, a fost reținută de agenți ai Unității de Asistență pentru Familie și Femei (UFAM) din Poliția Națională pe 26 octombrie și, a doua zi dimineață, a fost pusă la dispoziția instanței.

Bărbatul a explicat că sunt căsătoriți de trei ani și jumătate și că soția sa îl agresează și îl maltratează psihologic. În numeroase ocazii l-a amenințat cu un cuțit și i-a spus că îl va omorî în timp ce doarme.

De asemenea, potrivit plângerii, bărbatul a afirmat că soția sa consumă mult alcool și substanțe interzise și că nu se ocupă de nimic în casa în care locuiesc. Persoana vătămată a cerut instanței ca femeia să nu se apropie de el și să părăsească domiciliul, pentru a trăi în liniște și a evita ca ceva mai grav să se întâmple.

O judecătoare din Palma, aflată de serviciu, a dispus eliberarea femeii, impunând o restricție de 300 de metri față de soțul ei și interzicându-i orice contact cu acesta.

„Există o situație de conflict evident între soți, deoarece faptele consemnate în procesul-verbal și declarațiile reclamantului ar fi putut fi obiectul presupuselor rele tratamente și amenințări exercitate de investigată”, susține magistrata în ordinul său, în care impune măsura de restricție femeii.

Femeia a fost condamnată anterior pentru hărțuirea antrenorului său personal

Femeia a fost condamnată în luna martie la o amendă totală de 480 de euro, pentru că și-a hărțuit antrenorul personal din Palma și l-a amenințat pe partenerul acestuia cu agresiunea. Înainte de proces, inculpata a depus 2.000 de euro despăgubire pentru victima sa.

Evenimentele au avut loc în octombrie 2023. Femeia s-a înscris într-o sală de sport și a angajat un antrenor personal. De la început, ea i-a făcut avansuri bărbatului și i-a propus să întrețină o relație sentimentală, însă victima i-a stabilit clar limitele, subliniind că relația lor poate fi doar profesională. Femeia nu a acceptat acest lucru.

De la înscrierea în sală și până în ianuarie 2024, ea i-a trimis numeroase mesaje și înregistrări audio. A ajuns să posteze o fotografie pe Facebook în care apăreau ca un cuplu. Antrenorul a blocat-o, dar ea și-a schimbat numărul de telefon pentru a continua să îl contacteze. Bărbatul a ajuns să o excludă din sala de sport.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













