Europa de Sud-Est înseamnă peste 150 de milioane de oameni şi o economie cumulată de peste 1.200 de miliarde de euro, a evidenţiat, marţi, ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, în cadrul unei întrevederi cu secretarul general al Consiliului Cooperării Regionale, Amer Kapetanovic, scrie Agerpres.

La invitaţia Oanei Ţoiu, Amer Kapetanovic a efectuat o vizită la Bucureşti şi discuţiile au avut loc în contextul preluării de către România a Preşedinţiei în exerciţiu a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP), moment care marchează începutul unei noi etape de cooperare regională, a transmis Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

SEECP reuneşte 13 capitale din regiune într-o comunitate de peste 150 de milioane de cetăţeni.

Potrivit sursei citate, în cadrul întrevederii, Oana Ţoiu a prezentat viziunea României pentru o regiune mai sigură, mai rezilientă, mai conectată şi mai prosperă, bazată pe cooperare şi integrare europeană. Totodată, a prezentat priorităţile şi calendarul orientativ al Preşedinţiei române a SEECP, desfăşurate sub deviza "Resilient. Connected. European".

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"Europa de Sud-Est înseamnă peste 150 de milioane de oameni şi o economie cumulată de peste 1.200 de miliarde de euro. Potenţialul este uriaş, dar el se transformă în realitate doar prin conectivitate şi dialog susţinut şi asta este ceea ce face România pe timpul preşedinţiei sale. Când regiunea creşte împreună, vocea fiecăruia dintre noi cântăreşte mai mult, la Bruxelles şi în lume", a declarat Oana Ţoiu, potrivit MAE.

Ministrul interimar a subliniat că mandatul României se va concentra asupra a trei direcţii prioritare: sprijinirea procesului de extindere a Uniunii Europene şi aprofundarea dialogului politic regional astfel încât vocea regiunii să fie mai bine auzită şi înţeleasă, inclusiv la Bruxelles; consolidarea securităţii şi rezilienţei regionale, inclusiv prin combaterea ameninţărilor hibride şi cibernetice şi întărirea cooperării în domeniul protecţiei civile; promovarea dezvoltării economice şi sociale, prin stimularea conectivităţii, implementarea Agendei Verzi pentru Balcanii de Vest şi valorificarea Strategiei SEE 2030.

Oana Ţoiu a evidenţiat, totodată, obiectivul promovării unor proiecte cu impact direct asupra cetăţenilor din întreaga regiune.

Dialogul cu secretarul general al RCC a vizat identificarea unor iniţiative comune care pot fi dezvoltate pe durata mandatului României, precum şi rolul Consiliului Cooperării Regionale în sprijinirea implementării priorităţilor Preşedinţiei române.

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Ministrul Oana Ţoiu şi secretarul general Amer Kapetanovic au susţinut declaraţii de presă comune, reafirmând angajamentul pentru o cooperare regională pragmatică, orientată spre rezultate şi în beneficiul cetăţenilor din Europa de Sud-Est.

Discuţiile au continuat cu întrevederea secretarului de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu şi Africa, Clara Staicu, cu secretarul general Kapetanovic şi echipa acestuia.

Programul vizitei s-a încheiat cu o masă rotundă la nivel înalt, cu participarea instituţiilor româneşti implicate în implementarea programului Preşedinţiei române a SEECP, unde au fost analizate proiecte de cooperare în domenii precum conectivitatea, dezvoltarea durabilă, combaterea dezinformării, consolidarea rezilienţei şi integrarea economică regională.

În cadrul acestor discuţii au fost identificate o serie de proiecte de cooperare sectorială.

Preşedinţia română a SEECP se va încheia cu Summitul şefilor de stat şi de guvern din regiune, găzduit de România la Bucureşti, în 2027.

SEECP a fost înființată în 1996, iar la această dată are 13 state membre: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, Kosovo, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia și Turcia.