Insula votată cea mai frumoasă din Europa în 2026. Cele mai frumoase plaje și experiențe de neratat pe „Coasta de Smarald”

Sardinia este una dintre cele mai spectaculoase destinații de vacanță din Europa, renumită pentru plajele cu nisip alb, apele de un turcoaz intens și satele pitorești în care timpul pare să fi stat în loc.

Desemnată cea mai frumoasă insulă din Europa în clasamentul Travel + Leisure World's Best Awards 2026, insula italiană oferă mult mai mult decât celebra Costa Smeralda. De la orașe încărcate de istorie și situri arheologice unice până la golfuri ascunse, rezervații naturale și preparate tradiționale, iată ce merită să vezi și să faci într-o vacanță în Sardinia. De la Blue Zone, la cea mai frumoasă insulă din Europa În anii 1960, regretatul prinț Karim Aga Khan al IV-lea a cumpărat Costa Smeralda (Coasta de Smarald), în nord-estul Sardiniei, transformând ulterior regiunea într-o destinație exclusivistă pentru membri ai familiilor regale și celebrități. Deși Costa Smeralda continuă să atragă turiștii dornici de lux și rafinament, Sardinia are mult mai multe de oferit decât stațiunile sale elegante. A doua cea mai mare insulă a Italiei are peste 1.800 de kilometri de coastă și un interior muntos, sălbatic și spectaculos. Tot aici se află prima Zonă Albastră (Blue Zone) identificată oficial la nivel mondial – o regiune în care proporția persoanelor care ajung la vârsta de 100 de ani este semnificativ mai mare decât media. Iar, poate cel mai impresionant, cititorii revistei Travel + Leisure au desemnat Sardinia drept cea mai frumoasă insulă din Europa în cadrul clasamentului World’s Best Awards 2026. Din punct de vedere istoric, Sardinia și-a păstrat propria identitate culturală și propriul dialect. Regiunile sale muntoase au fost locuite timp de secole de păstori care și-au conservat tradițiile. Deși fenicienii și romanii au lăsat urme importante pe insulă, cele mai fascinante vestigii arheologice sunt nuraghe – turnuri de piatră din Epoca Bronzului care preced atât civilizația feniciană, cât și pe cea romană. Recomandări Video Cantitatea uriașă de informații pe care le procesăm zilnic ne poate afecta ...

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Ultimele pregătiri pentru cel mai mare festival medieval din țară, care începe ... Pe lângă aceste monumente unice, Sardinia impresionează prin plajele spectaculoase, munții săi și orașele pline de viață, precum Cagliari, dar și prin satele pitorești considerate printre cele mai frumoase din Italia.

Ce poți face în Sardinia. Cele mai frumoase experiențe pe care nu trebuie să le ratezi Sardinia este cunoscută în primul rând pentru plajele sale spectaculoase, însă insula italiană ascunde mult mai multe atracții decât golfurile cu apă turcoaz. De la excursii cu barca prin rezervații naturale și situri arheologice vechi de mii de ani, până la sate autentice și ateliere de artizanat, fiecare colț al insulei oferă o experiență diferită. Descoperă unele dintre cele mai frumoase plaje din Europa Cu peste 1.800 de kilometri de coastă, Sardinia este o destinație ideală pentru iubitorii de mare. Printre cele mai apreciate plaje se numără Tuerredda și Is Arenas Biancas, aflate în sud-vestul insulei, renumite pentru nisipul alb și apa limpede, în nuanțe de turcoaz. Tuerredda

Is Arenas Biancas

Dacă preferi locurile mai puțin aglomerate, merită să ajungi la Pixinnì, o plajă sălbatică situată de-a lungul șoselei Strada Provinciale 71. Înconjurată de vegetație mediteraneană și ferită de agitația stațiunilor turistice, aceasta este considerată de mulți localnici unul dintre cele mai frumoase locuri de pe insulă. Pixinnì

Explorează arhipelagul La Maddalena cu barca Una dintre cele mai populare excursii din Sardinia este cea către arhipelagul La Maddalena, un parc național format din insule și insulițe cu ape cristaline și plaje spectaculoase.

Insula principală, La Maddalena, păstrează farmecul unui vechi oraș pescăresc și face parte din lista celor mai frumoase localități din Italia. În apropiere se află și Caprera, insula pe care și-a petrecut ultimii ani ai vieții eroul național Giuseppe Garibaldi, unul dintre artizanii unificării Italiei. Caprera

Vizitează Giardino Sonoro, locul unde pietrele „cântă” La câțiva kilometri de Cagliari se află Giardino Sonoro, grădina creată de sculptorul sard Pinuccio Sciola, un spațiu artistic unic în lume.

Aici pot fi admirate celebrele Pietre Sonore, sculpturi din piatră care produc sunete atunci când sunt atinse. Artistul considera că fiecare piatră păstrează memoria locului din care provine și are propria voce, iar această idee transformă vizita într-o experiență aparte. Întoarce-te în timp la situl arheologic Nora Pentru cei pasionați de istorie, Nora este una dintre cele mai interesante opriri din Sardinia. Considerat de mulți cercetători cel mai vechi oraș al insulei, situl impresionează prin ruinele romane bine conservate, mozaicurile colorate și amfiteatrul construit chiar pe malul mării, unde și astăzi au loc spectacole în timpul verii.

Descoperă misterioasele nuraghe Un simbol al Sardiniei sunt nuraghe, turnurile conice din piatră construite în Epoca Bronzului de civilizația nuragică. Aceste monumente, unice în lume, fac parte din patrimoniul cultural al insulei și oferă o imagine asupra uneia dintre cele mai vechi civilizații din bazinul mediteranean. Multe dintre ele sunt amplasate în peisaje spectaculoase, între dealuri, câmpii și munți, ceea ce transformă vizita într-o combinație de istorie și natură.

Principalele orașe din Sardinia. Ce merită să vizitezi în fiecare dintre ele Deși Sardinia este celebră pentru plajele sale spectaculoase și golfurile cu ape cristaline, farmecul insulei nu se rezumă doar la litoral. Orașele sale îmbină istoria, cultura și gastronomia cu peisaje mediteraneene impresionante, fiecare având o personalitate proprie. Dacă îți dorești istorie și atmosferă urbană, Cagliari și Alghero sunt cele mai bune alegeri. Pentru o vacanță luxoasă, Porto Cervo și zona Olbia, Costa Smeralda sunt cele mai potrivite. În schimb, dacă preferi orașele liniștite și autentice, Bosa, Oristano și La Maddalena oferă o experiență diferită, departe de aglomerația marilor stațiuni. Indiferent de traseul ales, fiecare dintre aceste orașe dezvăluie o altă față a Sardiniei și completează perfect experiența unei vacanțe pe una dintre cele mai frumoase insule ale Europei. Cagliari, capitala Sardiniei și inima culturală a insulei Situat în sudul insulei, Cagliari este cel mai mare oraș din Sardinia și principalul punct de intrare pentru mulți turiști. Capitala impresionează prin cartierul medieval Castello, străduțele înguste, bastioanele cu vedere spre mare și clădirile istorice bine conservate. Printre cele mai importante obiective se numără Bastionul Saint Remy, Catedrala Santa Maria, Muzeul Arheologic Național și plaja Poetto, întinsă pe aproximativ opt kilometri. Cagliari este și unul dintre cele mai bune locuri pentru a descoperi gastronomia sardă și viața de noapte a insulei.

Olbia, poarta de intrare spre Costa Smeralda Mulți turiști ajung în Sardinia prin aeroportul din Olbia, unul dintre cele mai importante orașe din nord-estul insulei. De aici se ajunge rapid în stațiunile exclusiviste de pe Costa Smeralda și pe unele dintre cele mai frumoase plaje din Italia. Orașul are un centru istoric plăcut, cu terase și restaurante, iar în apropiere se află situri arheologice, plaje spectaculoase și portul de unde pleacă excursiile spre arhipelagul La Maddalena.

Alghero, orașul cu influențe catalane Pe coasta de nord-vest se află Alghero, unul dintre cele mai pitorești orașe din Sardinia. Fortificațiile medievale, zidurile care înconjoară centrul vechi și influențele catalane îi conferă un aer diferit față de restul insulei. Plimbările pe faleză la apus, restaurantele cu fructe de mare și magazinele cu bijuterii din coral roșu sunt printre principalele atracții. Tot din Alghero se poate ajunge ușor la spectaculoasa Peșteră lui Neptun (Grotta di Nettuno).

Sassari, cel mai mare oraș din nordul Sardiniei Al doilea oraș ca mărime al insulei, Sassari este un important centru universitar și cultural. Spre deosebire de localitățile turistice de pe litoral, Sassari oferă o imagine autentică a vieții din Sardinia. Piațele elegante, palatele istorice și muzeele îl transformă într-o destinație potrivită pentru cei interesați de istorie și arhitectură. Orașul este cunoscut și pentru festivalurile tradiționale și procesiunile religioase organizate de-a lungul anului.

Bosa, unul dintre cele mai colorate orașe din Italia Așezat pe malul râului Temo, Bosa este considerat unul dintre cele mai frumoase orașe medievale din Sardinia. Casele viu colorate, castelul Malaspina și străduțele pietruite atrag anual mii de turiști. Atmosfera liniștită și poziționarea între dealuri și mare fac din Bosa una dintre cele mai fotogenice destinații ale insulei.

Oristano, tradiții și istorie în vestul Sardiniei Situat pe coasta de vest, Oristano este mai puțin aglomerat decât alte orașe turistice, dar reprezintă un punct excelent de plecare pentru explorarea siturilor arheologice și a plajelor sălbatice din zonă. În apropiere se află ruinele vechiului oraș fenician și roman Tharros, unul dintre cele mai importante situri istorice din Sardinia. Orașul este cunoscut și pentru festivalul ecvestru Sa Sartiglia, organizat în fiecare an în perioada Carnavalului.

Porto Cervo, simbolul luxului de pe Costa Smeralda Deși este mai degrabă o stațiune decât un oraș în sensul clasic, Porto Cervo este una dintre cele mai cunoscute destinații din Sardinia. Construit în anii '60 la inițiativa prințului Karim Aga Khan al IV-lea, locul a devenit rapid un refugiu pentru celebrități, oameni de afaceri și familii regale. Portul este plin de iahturi spectaculoase, iar restaurantele, hotelurile și magazinele de lux atrag turiști din întreaga lume.

La Maddalena, orașul de pe insula cu același nume Situat în arhipelagul La Maddalena, La Maddalena este un orășel fermecător, cu clădiri colorate, piețe cochete și un port animat. De aici pornesc cele mai multe excursii cu barca spre insulele și plajele spectaculoase ale parcului național, considerate printre cele mai frumoase din Marea Mediterană.

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