Deși nicio destinație nu poate fi considerată sigură în proporție de 100%, puteți reduce semnificativ riscurile alegând locuri cunoscute pentru nivelul ridicat de siguranță, posibilitatea de a merge pe jos noaptea fără probleme sau stabilitatea din punctul de vedere al conflictelor și războaielor, scrie Euronews.

Pentru a-i ajuta pe călători să aleagă mai ușor o destinație, platforma Squaremouth a comparat peste 100 de țări pentru a identifica cele mai sigure locuri de vizitat.

Site-ul american de comparare a asigurărilor de călătorie a analizat statele încadrate la nivel „foarte ridicat” sau „ridicat” de dezvoltare umană potrivit Indicelui Dezvoltării Umane (HDI) și a luat în considerare factori precum scorul din Indicele Global al Păcii, percepția asupra siguranței pe baza datelor Numbeo, viteza medie de descărcare a internetului mobil și accesul la servicii medicale.

Europa a dominat clasamentul, cu șapte dintre primele zece cele mai sigure destinații pentru călătoriile solo situate pe continent.

Cele mai sigure destinații din lume

Micul stat San Marino a ocupat primul loc în clasament, cu un indice de risc de 0,78 din 10. Locuitorii au o percepție foarte ridicată asupra siguranței personale – 90% dintre cei chestionați au declarat că se simt în siguranță mergând singuri pe stradă pe timpul nopții. În plus, țara beneficiază de un sistem medical performant și de riscuri de mediu reduse.

Pe locul al doilea s-a clasat un alt microstat european, Andorra, cu un scor de risc de 1,33 din 10. Locul al treilea a fost ocupat e Singapore, cu un scor de 1,56 din 10.

Primele cinci poziții sunt completate de alte două țări europene: Austria și Cehia. De asemenea, Estonia, Danemarca și Slovenia se regăsesc în top 10.

Top 10 cele mai sigure destinații pentru călătorii solo