Această sumă uriașă, anunțată pe 23 februarie 2026, reprezintă aproape trei ori PIB-ul nominal estimat al Ucrainei pentru 2025.

Între 24 februarie 2022 și 31 decembrie 2025, războiul a generat distrugeri masive în sectoare cheie ale țării, iar costurile totale pentru recuperare și reconstrucție sunt, așadar, estimate la aproape 588 miliarde de dolari pe o perioadă de 10 ani.

Raportul — intitulat Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA5) — arată că daunele directe cauzate de conflict au ajuns la peste 195 de miliarde de dolari, în timp ce necesitățile totale pentru reconstrucție și recuperare se concentrează în sectoarele locuințelor, energiei, transporturilor, comerțului și agriculturii.

Sectorul transporturilor este cel mai afectat din punct de vedere al necesarului de finanțare, cu peste 96 de miliarde de dolari estimați doar pentru reabilitarea infrastructurii rutiere și feroviare, urmat de sectorul energetic și cel al locuințelor, fiecare având nevoie de aproximativ 90 de miliarde de dolari, relatează Reuters.

Conform evaluărilor, cel puțin 14% din fondul de locuințe al Ucrainei a fost avariat sau distrus în timpul războiului, afectând milioane de gospodării, iar infrastructura energetică și de transport a fost puternic lovită de atacuri repetate.

Autoritățile ucrainene și partenerii internaționali au mai precizat că deja au fost acoperite o parte din aceste nevoi prin programe de reparații urgente și activități de recuperare timpurie în sectoare esențiale.