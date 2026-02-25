Infantino a fost numit în funcţie într-un moment în care FIFA era cuprinsă de acuzaţii de corupţie la scară largă, după ce predecesorul său, Sepp Blatter, demisionase.

Finanţele FIFA erau într-o situaţie disperată. Se raporta un deficit de 550 de milioane de dolari, apărut după ce sponsorii s-au retras.

În Infantino, lumea fotbalului a simţit că a găsit o persoană de încredere.

„Voi munci fără încetare pentru a readuce fotbalul la FIFA şi FIFA la fotbal”, a declarat Infantino.

După zece ani, nu există nicio îndoială că organismul de conducere se află într-o stare foarte bună. Se aşteaptă să raporteze venituri record, de 13 miliarde de dolari pentru ciclul de trei ani până la sfârşitul acestui an.

Dar aceste cifre spun doar o parte din poveste.

Ele sunt stimulate de controversata Cupă Mondială a Cluburilor şi de cea mai mare Cupă Mondială din istorie, cu preţurile sale ridicate la bilete.

Infantino are conflicte cu sindicatele jucătorilor şi cu fotbalul european, dar rămâne într-o poziţie de neclintit în vârful fotbalului mondial.

Aceasta este povestea preşedinţiei sale şi a moştenirii sale.

„O nouă zi, un nou început”

Este uşor să uităm că succesorul lui Blatter la preşedinţia FIFA urma să fie Michel Platini.

Dar după ce Platini a fost implicat în scandalul din cadrul organizaţiei – atât el, cât şi Blatter au fost ulterior achitaţi de acuzaţiile de corupţie –, Infantino a fost propus candidat preferat al UEFA.

În calitate de secretar general al forului european de fotbal, Infantino fusese mâna dreaptă a preşedintelui Platini timp de şapte ani.

Dar era un salvator improbabil – un om care era rar în conştiinţa fanului obişnuit de fotbal.

Pentru mulţi, era doar tipul care prezenta tragerea la sorţi a Ligii Campionilor.

Zece ani mai târziu, ar fi greu să găseşti un fan al fotbalului care să nu-l recunoască.

Reformarea FIFA nu a fost o sarcină uşoară.

Departamentul de Justiţie al SUA a pus sub acuzare un număr mare de directori de vârf şi era nevoie de o reformă radicală.

Două pagini din manifestul lui Infantino erau dedicate dublării fondurilor de dezvoltare pentru asociaţiile membre.

Acestea urmau să fie destinate noilor competiţii, infrastructurii şi chiar acoperirii costurilor de deplasare pentru naţiunile mai mici.

Extinderea Cupei Mondiale era, de asemenea, inclusă, deşi la 40 de echipe. În decurs de un an, a fost aprobată ca turneu cu 48 de echipe.

Alegerile au fost foarte strânse.

În primul tur de scrutin, Infantino l-a devansat pe şeicul Salman bin Ebrahim al-Khalifa, preşedintele confederaţiei asiatice, cu 88 de voturi faţă de 85.

Infantino s-a detaşat abia când cele 34 de voturi acordate iniţial prinţului Ali bin al-Hussein din Iordania şi directorului francez Jerome Champagne au fost realocate.

Scorul final a fost de 115 voturi faţă de 88.

„Este o nouă zi, un nou început” a declarat Greg Dyke, preşedintele Federaţiei Engleze de Fotbal, salutând victoria lui Infantino. „El nu este un politician şi nu are un ego exagerat.”

Infantino, între timp, a declarat că va „restabili imaginea FIFA”.

„Sunt banii voştri, nu banii preşedintelui FIFA”, le-a spus Infantino delegaţilor. „Banii FIFA trebuie folosiţi pentru dezvoltarea fotbalului.”

Infantino s-a ţinut de cuvânt. Dar pentru a câştiga mai mulţi bani, FIFA a trebuit să fie creativă.

Infantino în centrul atenţiei în cazul Qatarului

Controversatele Cupe Mondiale din 2018 din Rusia şi din 2022 din Qatar aşteptau în agenda lui Infantino.

Votarea pentru turnee a fost învăluită în controverse, cu acuzaţii de coluziune şi înţelegeri, dar lucrurile erau deja făcute.

În primii ani ca preşedinte, Infantino a păstrat un profil destul de discret. Abia când Cupa Mondială a ajuns în Qatar a început să devină o figură publică.

Sub presiunea criticilor repetate cu privire la drepturile lucrătorilor şi acuzaţiile de sclavie modernă în ţară, Infantino a ripostat.

Mai întâi a denunţat „ipocrizia” şi „rasismul” faţă de Qatar în mass-media europeană, apoi a ţinut discursul său controversat despre discriminare.

„Astăzi mă simt qatarez”, a spus el. „Astăzi mă simt arab. Astăzi mă simt african. Astăzi mă simt gay. Astăzi mă simt handicapat. Astăzi mă simt ca un lucrător migrant.”

La fiecare meci la care a participat, camerele de televiziune păreau să-l selecteze din mulţime.

Şi exista un motiv. Ştiri pe care FIFA a refuzat să le comenteze sugerau că directorii de televiziune au fost sfătuiţi să-l arate pe Infantino cel puţin o dată în fiecare meci, dar nu şi dacă era la telefon.

Infantino începe să stârnească controverse

După Cupa Mondială din Qatar, Infantino a făcut din nou valuri în presă, de la planuri de organizare şi noi turnee până la remarci jignitoare la adresa comportamentului suporterilor englezi.

Infantino promisese o Cupă Mondială a Cluburilor extinsă, în vară, la scurt timp după alegerea sa în 2016.

Planul a suferit mai multe întârzieri, dar, cu două zile înainte de finala Cupei Mondiale din 2022, FIFA a anunţat în cele din urmă că va avea loc în 2025, găzduită de Statele Unite.

A organizat un turneu de amploare într-o vară care era de obicei rezervată recuperării jucătorilor.

FIFA a respins acuzaţiile că sindicatul jucătorilor Fifpro şi Asociaţia Ligilor Mondiale nu au fost consultate.

Apoi a venit alocarea unică a finalelor Cupei Mondiale din 2030 şi 2034.

S-a decis că ediţia din 2030 va fi organizată pe trei continente - Africa, Europa şi America de Sud. Asta însemna că evenimentul din 2034 trebuia să se desfăşoare în Asia sau Oceania.

În absenţa unei concurenţe realiste, acest lucru a garantat efectiv că Arabia Saudită - o altă ţară cu probleme în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului - va fi gazda evenimentului.

Arabia Saudită şi FIFA, sub conducerea lui Infantino, au dezvoltat o relaţie strânsă.

Federaţia de fotbal a Norvegiei s-a abţinut de la proces şi a susţinut că procedura de licitaţie a subminat „reformele FIFA pentru o bună guvernanţă” şi a pus la încercare „încrederea în FIFA”.

În mai 2024, s-a dezvăluit că Infantino a primit o creştere salarială de 33%, externă, la realegerea sa din anul precedent.

Salariul său de bază a crescut de la 1,95 milioane de franci elveţieni (1,7 milioane de lire sterline) în 2022 la 2,6 milioane de franci elveţieni (2,3 milioane de lire sterline).

În plus, i se cuvenea un bonus de 1.650.000 de franci elveţieni (1,5 milioane de lire sterline), care a rămas neschimbat.

Infantino, care câştiga aproximativ 1,3 milioane de lire sterline când a fost ales pentru prima dată în 2016, se apropie acum de salariul anual final al lui Blatter, de 2,6 milioane de lire sterline.

Cu toate acestea, o anchetă a FIFA a arătat că, sub conducerea lui Blatter, directorii executivi primeau bonusuri uriaşe, de ordinul milioanelor.

În noiembrie 2024, cu apropierea noii ediţii a Cupei Mondiale a Cluburilor, FIFA a dezvăluit trofeul, pe care era gravat un omagiu personal.

„Inspirat de preşedintele FIFA, Gianni Infantino”, se putea citi pe trofeu.

Infantino se apropie de Trump

UEFA era din ce în ce mai frustrată de profilul lui Infantino şi de relaţia sa strânsă cu preşedintele SUA, Donald Trump.

Situaţia a ajuns la apogeu în mai 2025. Infantino se afla într-o vizită diplomatică în Orientul Mijlociu împreună cu Trump şi a întârziat două ore la Congresul FIFA.

UEFA l-a acuzat pe Infantino că acordă prioritate „intereselor politice private” şi a organizat o ieşire în semn de protest.

Apoi a venit Cupa Mondială a Cluburilor din vara trecută, caracterizată de stadioane cu multe locuri goale.

Cu toate acestea, când Infantino a adunat mass-media la Trump Tower, el a declarat că este „deja cea mai de succes competiţie de cluburi din lume”.

În decembrie, tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială din această vară a fost un eveniment lung, fastuos şi extravagant.

Infantino a fost în centrul atenţiei, iar Trump a primit controversatul Premiu FIFA pentru Pace.

În decurs de o săptămână a fost anunţat preţul ridicat al biletelor pentru finale.

Biletele pentru faza grupelor sunt de până la trei ori mai scumpe decât cele pentru Cupa Mondială din 2022, iar cel mai ieftin bilet pentru finală, care va avea loc în New Jersey, costă 3.119 lire sterline.

După o uşoară retragere, Infantino a apărat preţurile şi a spus că acestea reflectă cererea „absolut nebunească” a publicului.

Infantino a insistat că toţi banii vor fi reinvestiţi în fotbal, afirmând că „fără FIFA, nu ar exista fotbal în 150 de ţări”.

Mai avea de făcut încă un pas greşit în faţa presei înainte de a împlini 10 ani de mandat.

La începutul acestei luni, a trebuit să-şi ceară scuze după ce a declarat că era „cu adevărat special” faptul că niciun cetăţean britanic nu a fost arestat în timpul Cupei Mondiale din 2022.

De ce poziţia lui Infantino rămâne de neclintit

În ciuda controverselor, un lucru rămâne cert: nu există o opoziţie semnificativă faţă de Infantino.

Deşi bărbatul de 55 de ani poate fi criticat în Europa, pentru restul lumii el a făcut o diferenţă clară. Da, este vorba despre bani. Dar bani pentru fotbal.

El a îmbogăţit unele dintre cele mai sărace şi mai mici naţiuni fotbalistice, asigurând finanţarea prin infrastructură şi dezvoltare.

Infantino s-a ţinut de cuvânt că FIFA va fi transparentă - publicând salariile tuturor directorilor executivi şi păstrând fondurile în cadrul fotbalului.

Elveţianul şi-a îndeplinit promisiunea iniţială de a acorda 5 milioane de dolari suplimentare pentru fiecare asociaţie naţională în primii patru ani şi 40 de milioane de dolari pentru fiecare confederaţie.

În primele două cicluri ale proiectului FIFA Forward până în 2022, 2,8 miliarde de dolari au fost puşi la dispoziţie pentru investiţii în cele 211 asociaţii membre în peste 1.600 de proiecte.

FIFA Forward 3.0, extern - care acoperă perioada 2023-2026 - a produs o creştere de 30% a finanţării.

Infantino a alocat încă 5 milioane de dolari pentru fiecare asociaţie membră, iar alte 60 de milioane de dolari au fost plătite fiecărei confederaţii pentru propriile proiecte.

După ce a fost reales fără opoziţie în 2019 şi 2023, se apropie un alt an electoral în 2027.

Infantino va putea candida din nou, chiar dacă statutul FIFA limitează mandatul preşedintelui la maximum trei mandate.

În 2022, comitetul de guvernanţă, audit şi conformitate a decis că primul său mandat nu se ia în considerare, deoarece a durat doar trei ani.

Având în vedere modul în care Infantino a îmbunătăţit situaţia financiară a atât de multe asociaţii, este greu de imaginat cum ar putea cineva să-l provoace în mod realist în 2027.

Aproape jumătate din voturile din 2011 sunt deţinute de Asia şi Africa, două regiuni care au beneficiat de creşterea enormă a finanţelor.

Infantino poate fi criticat pentru modul în care a extins Cupa Mondială a Cluburilor şi Cupa Mondială, precum şi pentru creşterea preţurilor biletelor.

Dar el vede acest lucru ca un mijloc de a creşte investiţiile în fotbalul din întreaga lume.

Şi asta îi aduce voturi.