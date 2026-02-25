După ce a câştigat cu 3-1 în Norvegia, Bodo/Glimt a învins Inter şi pe teren propriu, la San Siro (2-1).

O performanţă remarcabilă pentru clubul norvegian, al cărui buget este de şaisprezece ori mai mic decât cel al clubului italian. Însă miercuri dimineaţă, presa italiană nu a fost deloc blândă cu Nerazzurri.

„Fără scuze”

Ziarele sportive italiene nu a fost deloc blânde cu Inter Milano. Gazetta dello Sport scrie că pur şi simplu „nu există nicio scuză” care să justifice această eliminare.

Ziarul titrează: „Parcursul Interului în Liga Campionilor se încheie în ruşine: fără revenire, Bodo se impune şi la San Siro”.

De asemenea, au avut cuvinte de laudă, în felul lor, pentru norvegieni: „Bodo este un şarpe cu clopoţei capabil să se ascundă şi să lovească brusc.

Peste câţiva ani, privind înapoi la nopţile petrecute dincolo de cercul polar arctic, vom înţelege în sfârşit ce realizează Bodo Glimt.”

Apoi, cotidianul italian concluzionează: „Tocmai am jucat cea mai bună carte a noastră, Inter, iar spectrul unei C1 fără club italian devine din ce în ce mai concret”.

„Dezastru pentru Inter”

Corriere dello Sport a ajuns la aceleaşi concluzii, vorbind despre „dezastru pentru Inter”. Ziarul continuă: „Dezamăgirea este enormă, suntem departe de remontada preconizată (...) Inter, care a ajuns în două finale de Champions League în trei ani, tocmai s-a prăbuşit”.

Tuttosport preferă să titreze despre pierderile financiare pe care le aduce această eliminare prematură: „Umilinţă pentru Inter: 20 de milioane se duc în fum”.

Corriere della Sera rămâne sobru: „Inter îşi ia rămas bun de la Liga Campionilor”. „Un Inter fără suflet, devenit mic în Europa”, critică La Repubblica.

„Calificare istorică”

Dacă Italia este dezamăgită de acest rezultat, Norvegia, în schimb, sărbătoreşte. Media NRK titrează: „Bodo/Glimt face ravagii în Europa” şi vorbeşte despre „cea mai mare surpriză din istoria C1”.

Ei afirmă că clubul lor „poate sărbători o calificare istorică în optimile de finală ale Ligii Campionilor” şi că „continuă să zguduie marile echipe europene”.

Ziarul norvegian VG titrează „Glimt realizează o performanţă istorică, discuţia este încheiată”. Apoi dezvoltă: „Jens Petter Hauge a redus la tăcere aproape 70.000 de spectatori în miticul stadion Stadio Giuseppe Meazza din Milano.

Selecţionerul naţional Ståle Solbakken consideră că este cea mai mare performanţă a unui club din istoria fotbalului norvegian”.

Jurnaliştii norvegieni adaugă în final: „Glimt învinge un club care, de un secol, excelează în arta de a obţine rezultatul dorit, un club temut de toţi. Şi nu numai că Glimt câştigă, dar clubul domină larg adversarul în două meciuri şi se impune cu o uşurinţă desconcertantă.”