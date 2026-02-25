Edilul a mai adăugat că eliminarea sălilor de joc din oraş se va face treptat, pe măsură ce vor expira autorizaţiile existente.

"Conform noilor prevederi, desfăşurarea activităţii în locaţii fizice este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii de funcţionare eliberate de autoritatea administraţiei publice locale competente. Totodată, este introdus un nou articol care stabileşte explicit că Consiliul Local decide, prin hotărâre, dacă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se pot sau nu desfăşura activităţi de jocuri de noroc. În acest context, imediat după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial, în prima şedinţă a Consiliului Local Slatina voi iniţia un proiect de hotărâre de către primarul Mario De Mezzo, privind interzicerea desfăşurării activităţilor de jocuri de noroc pe raza municipiului. Pentru operatorii existenţi şi autorizaţi, noul cadru legal conferă autorităţii locale dreptul de a decide dacă mai emite sau nu autorizaţii de funcţionare pe raza municipiului, ceea ce permite eliminarea treptată a acestor activităţi din oraş, în condiţiile legii", a explicat Mario De Mezzo.

Primarul municipiului Slatina a menţionat că în această perioadă se realizează o analiză privind veniturile provenite din taxele şi impozitele aferente acestor activităţi, însă "poziţia administraţiei locale rămâne fermă: interesul public, sănătatea comunităţii şi protejarea familiilor au prioritate".

Iniţiativa primarului privind eliminarea sălilor de jocuri de noroc din Slatina va fi promovată în termen "foarte scurt" după intrarea în vigoare a modificărilor legislative adoptate marţi de Guvern.

Mario De Mezzo, a transmis miercuri într-un mesaj postat pe facebook, că municipiul Slatina va fi "primul oraş liber de păcănele".

"Slatina va fi primul oraş liber de păcănele. În momentul în care Ordonanţa adoptată aseară va fi publicată în Monitorul Oficial în prima şedinţă de Consiliu Local voi propune eliminarea din municipiul Slatina a tuturor sălilor de jocuri şi a tuturor păcănelelor. Nicio păcănea nu va mai funcţiona în municipiul Slatina. Nici una. Nu! Afară din Slatina toate păcănelele care au nenorocit o ţară întreagă. Adversarii mei politici vor spune: De Mezzo, dar pierzi impozite şi taxe. Pe aceşti adversari politici îi întreb: cât costă o viaţă? Cât costă viaţa copilului de 27 de ani pe care eu l-am văzut mort, în râul Olt, în mandatul meu de prefect şi care s-a sinucis după ce a pierdut la păcănele. Cât costă vieţile copiilor, soţilor, taţilor, vieţi care sunt distruse de păcănele. Pentru mine aceste vieţi sunt nepreţuite. Sănătatea oraşului este mai importantă pentru mine şi păcănelele vor fi eliminate definitiv din Slatina", a spus Mario De Mezzo în mesajul postat online.

Guvernul a modificat, prin Ordonanţa de urgenţă privind administraţia, reglementările referitoare la organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

A fost introdusă obligaţia operatorilor licenţiaţi de a obţine, pe lângă licenţa naţională, şi o autorizaţie de funcţionare de la autoritatea administraţiei publice locale pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea.