Dacă rănile nu sunt prea grave, victimele pot supraviețui o săptămână sau mai mult, presupunând că vremea nu este prea caldă sau prea rece, spun experții.

În Venezuela, echipele de salvare au alergat contra cronometru pentru a scoate supraviețuitori dintre dărâmături după ce două cutremure puternice au zguduit statul nordic La Guaira miercurea trecută. Peste 770 de clădiri au fost complet sau parțial prăbușite din cauza cutremurelor, iar replicile au continuat să zguduie regiunea, scrie AP.

Cele mai multe salvări au loc în primele 24 de ore după un dezastru. Șansele de supraviețuire scad cu fiecare zi după aceea, spun experții. Majoritatea victimelor sunt grav rănite sau îngropate sub pietre căzute sau alte resturi.

Factorii care afectează supraviețuirea

Victimele prinse sub dărâmături au mai multe șanse de supraviețuire dacă se află într-un spațiu gol din moloz care le-a prevenit rănirea gravă în timp ce așteaptă salvarea, cum ar fi sub un birou solid, a spus geofizicianul Victor Tsai de la Universitatea Brown.

Dacă focul, fumul sau substanțele chimice periculoase au fost eliberate în urma prăbușirii clădirii, acestea pot reduce șansele de supraviețuire, a spus expertul în intervenții de urgență dr. Joseph Barbera, profesor asociat la Universitatea George Washington.

Dincolo de aceasta, existența aerului respirabil și a apei potabile este crucială pe măsură ce trec zilele.

„Ai putea supraviețui o vreme fără mâncare”, a spus Barbera. „Ai putea supraviețui mai puțin fără apă.”

Temperaturile din zona în care cineva este prins pot afecta supraviețuirea, iar temperaturile exterioare pot influența misiunile de salvare.

Peste 2.600 de salvatori din întreaga lume au sosit în Venezuela, cu câini special antrenați pentru căutare și echipamente, a anunțat guvernul. Eforturile de salvare din La Guaira, zona cea mai afectată, păreau semnificativ mai organizate duminică, după ce locuitorii și-au exprimat frustrarea și furia față de nivelul răspunsului din zilele anterioare.

Poate fi important ca supraviețuitorii să primească îngrijiri medicale vitale înainte de a fi scoși dintre dărâmături, a spus Barbera. În caz contrar, acumularea de toxine din mușchii zdrobiți îi poate face să intre în șoc după ce sunt salvați.

După cutremurul și tsunamiul din 2011 din Japonia, un adolescent și bunica sa de 80 de ani au fost găsiți în viață după nouă zile în casa lor distrusă. Iar cu un an înainte, o fată de 16 ani din Haiti a fost salvată din dărâmăturile cutremurului din Port-au-Prince după 15 zile.

Ce trebuie făcut în timpul unui cutremur

Cele mai bune practici pentru supraviețuire în timpul unui cutremur depind de locul în care te afli în lume. Normele de construcție din regiunile cu falii active sunt adesea concepute pentru a rezista cutremurelor, dar acest lucru nu este valabil peste tot.

În multe țări, inclusiv Statele Unite, cele mai bune practici sunt: „Cazi, adăpostește-te și ține-te” (drop, seek cover and hang on), cu excepția cazului în care ești aproape de o ieșire din clădire. Caută adăpost sub o masă grea sau lângă mobilier solid care ar putea crea un spațiu supraviețuibil dacă acoperișul se prăbușește. Acoperă-ți fața cu o cârpă sau mască pentru a te proteja de praf și resturi.

Dacă ești prins sub dărâmături după un cutremur, economisește-ți energia și nu te epuiza. Raționalizează mâncarea și apa, ascultă apelurile echipelor de salvare și încearcă să găsești ceva lângă tine cu care să faci zgomot. Dacă ai un telefon, economisește-i bateria și încearcă să ceri ajutor în reprize scurte în fiecare zi.