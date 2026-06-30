Viitorii programatori încep să deprindă tainele programării cu mult înainte de liceu. Încă de la vârste fragede, aceștia scriu cod, coordonează roboți și încep să înțeleagă ce stă în spatele fiecărui gadget. Aren, la doar 8 ani este expert în robotică.

La curs, cei mici lucrează în echipă și construiesc roboți din piese LEGO, dar joaca are reguli serioase. Învață unde se leagă motorul, cum comunică senzorii cu hub-ul și ce se întâmplă când o comandă din program ajunge la robot. Practic, văd pe loc cum o piesă pusă corect poate face un braț să se miște, un clește să se închidă sau un senzor să reacționeze la culoare și atingere.

Un soft care transformă codul în blocuri vizuale îi ajută pe copii să înțeleagă mai ușor logica programării. În loc să scrie direct linii complicate de cod, ei mută comenzi pe ecran și văd imediat cum robotul răspunde: pornește, se oprește, ridică un braț sau reacționează la un senzor.

Copiii care trec prin astfel de cursuri ajung să aibă un avantaj când informatica apare și la școală. Pentru mulți, noțiunile de bază sunt deja familiare: știu ce înseamnă o comandă, o condiție, o secvență de pași și pot lega teoria de lucrurile pe care le-au construit deja.

Copil: „Acum că sunt în clasa a 5-a facem TIC la școală, și eu deja știu în avans față de copii de la școală”.

Copil: „Adică am început de curând să fac și c++. Îmi place tot, dar mai mult vreau să mă fixez pe programare”.

De la brațe robotice, discuția ajunge repede la una dintre marile întrebări ale tehnologiei: ce facem cu roboții pe care îi construim? Unii copii au deja răspunsul.

Copil: „Aș vrea să fac roboți, să îi programez să facă muncă în locul oamenilor, ca să facem mai rapid și mai bine”.

Andreea Vițelaru, trainer: „Ei nu sunt doar utilizatori de tehnologie, o crează. Îi ajută cu gândirea logică și algoritmic. Dacă întâmpină o problemă se gândesc care e soluția optimă prin care să rezolve problema respectivă”.

În alt capăt al orașului, aproape 1.000 de copii, între 8 și 16 ani, învață programare. Încep cu noțiuni simple, într-un mediu care seamănă cu un joc, apoi trec treptat la concepte mai complexe și la limbaje de programare folosite de profesioniști.

Copil: „Trebuie să faci problemele cu ajutorul C++. Pur și simplu m-am înscris la cursuri că vreau să mă duc la această olimpiadă. A început să-mi placă foarte mult. Nu mai fac pentru olimpiadă, fac pur și simplu pentru că îmi plac calculatoarele și mă pasionează asta”.

Oana Manga, profesoară: „Copii din ziua de azi cresc înconjurați de tehnologie. Și e important să înțeleagă cum funcționează tehnologia pentru că așa poți să o controlezi în primul rând, și în viitor poți să o folosești. În interesul tău, al comunității, al societății în care trăiești. Și noi asta ne propunem: în primul rând, copii să înțeleagă tehnologia pe care o folosesc zilnic”.

Pentru copiii de aici, tehnologia nu mai e doar ceva ce folosesc zi de zi. Devine ceva ce pot înțelege, construi și controla. Iar asta le poate da un avantaj, indiferent dacă vor ajunge sau nu programatori.