Investiția include atât terminalul de pasageri, cât și infrastructura aeroportuară aferentă, potrivit unui comunicat emis de CNAB.

Noul terminal va avea o suprafață de aproximativ 176.000 mp și este conceput pentru a deservi un trafic estimat la circa 30 de milioane de pasageri anual în 2040, cu un flux de până la 6.500 de pasageri pe oră în orele de vârf.

Construcția terminalului este estimată la trei ani și jumătate, în timp ce proiectarea va dura maximum doi ani.

Facilități moderne inspirate de standardele marilor aeroporturi europene

Potrivit planurilor, noua infrastructură va include facilități similare marilor aeroporturi europene: minimum 48 de standuri de parcare pentru aeronave, cel puțin 20 de punți de îmbarcare, sisteme moderne de manipulare a bagajelor pentru sosiri și plecări, echipamente de control de securitate de ultimă generație, precum și sisteme avansate de informare a pasagerilor și semnalizare intuitivă.

De asemenea, terminalul va beneficia de iluminare ambientală, acustică optimizată și climatizare eficientă, alături de saloane de protocol și zone extinse de retail, mâncare și băuturi, dimensionate pentru atingerea „IATA Optimum Level of Service”.

Noul terminal va deservi atât companiile aeriene tradiționale, cât și operatorii low-cost, care vor avea o zonă dedicată de îmbarcare și debarcare.

Proiectul include și dezvoltarea unei infrastructuri aeroportuare moderne, cu mai multe căi de rulare pentru aeronave, precum și conectivitate multimodală. Aceasta va integra transport rutier și feroviar, cu noi stații pentru transport public de călători, autocare și taxiuri.

De asemenea, va fi realizată o rețea extinsă de drumuri de acces în zonele landside și airside, inclusiv drumuri și pasaje subterane care vor asigura conexiunea între terminalul actual și viitorul terminal.

Contractul a fost atribuit asocierii Leviatan Design (lider), Ubitech Construcții (asociat), împreună cu subcontractanții și terții Petrodesign, Pintilie Partners Architecture Engineering, Instal Data Proiect, Start SRL, Triptic Architecture & Engineering, Vital Proiect, EPC - Consultanță de Mediu, Raluca Șerban Environmental Consultancy și Profesional Construct Proiectare.

Valoarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică se ridică la aproximativ 18,4 milioane euro.

Contractul se desfășoară pe o perioadă de 10,5 ani și include: 2 ani pentru proiectare, 3,5 ani pentru asistență tehnică în perioada construcției și 5 ani de asistență tehnică în perioada de garanție a lucrărilor.