Astfel, Codul roşu va afecta 35 de judeţe din Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi jumătatea vestică a Munteniei, unde se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Valorile maxime de temperatură vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana. Nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 25 de grade.

De asemenea, va fi Cod portocaliu de caniculă în Dobrogea şi în jumătatea estică a Munteniei. În aceste zone, valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în Delta Dunării şi până la 38 de grade în restul zonelor. Nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 şi 24 de grade.

Meteorologii precizează că, în după-amiaza şi seara zilei de marţi, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creştere mai ales în zonele de deal şi de munte.