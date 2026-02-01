Ei le oferă independență, siguranță și încredere. Însă drumul până la o astfel de legătură nu este deloc ușor: în spatele fiecărui câine se află ani de pregătire și un antrenament extrem de complex.

Ea este Ayla, un labrador cu un talent special. De aproape 12 ani, îi stă alături lui Nicole, o femeie de 48 de ani din orășelul german Lennestadt, care nu mai poate vedea aproape nimic din ceea ce o înconjoară.

Nicole Beckmann: Mai ales în trafic. Acolo mă ajută foarte mult. Și atunci când merg la cumpărături. Poate chiar să găsească singură vânzătorii. Nu știu cum reușește.

Și Ayla are un ochi lipsă, dar asta nu îi afectează munca. Fie că este vorba despre un târg de carte sau un parc de distracții, câinele este mereu alături de stăpâna lui. Dar acești asistenți cu patru picioare pot face și alte lucruri, nu doar să ajute la trecerea străzii.

Petra Ulbrich, dresor: Câinele poate scoate lucruri din mașina de spălat și mi le poate aduce. Dar, de fapt, începem cu exerciții simple, iar după ce acestea sunt bine însușite, trecem la rufe. Astăzi însă nu am vrut să aduc acest exemplu.

Bastonul nu este suficient

Viața în afara casei nu este întotdeauna ușoară: aglomerație, oameni mulți, zgomote puternice. Câinii sunt special antrenați pentru asemenea situații, astfel încât să rămână calmi, chiar și în momente dificile.

Mulți oameni cu handicap vizual aleg un câine-ghid, în locul unui simplu baston.

Petra Ulbrich: Bastonul nu poate recunoaște toate situațiile periculoase și nici nu le poate preveni. Câinele-ghid acționează independent, în sensul că identifică obstacolele și conduce persoana în siguranță pe lângă ele, fie că este vorba despre obstacole aflate la înălțime sau despre zone periculoase, precum gropile.

În Germania, un câine-ghid trebuie solicitat mai întâi prin casa de asigurări de sănătate. Dacă cererea este aprobată, asiguratorul acoperă atât costul de achiziție, cât și cheltuielile de întreținere. Un câine complet dresat costă aproximativ 50.000 de euro. Atunci când nu-și mai poate face datoria din cauza problemelor de sănătate, patrupedul se pensionează.

Sebastian Sarter, veterinar: În prezent, nu există o limită strictă de vârstă. Desigur, câinii sunt supuși anual unor controale veterinare. Ei trebuie să fie într-o stare bună de sănătate pentru a putea îndeplini această misiune. Iar perioada de activitate depinde de fiecare câine în parte.

Noua generație - în care se numără Shadow, Bella și Santos - se pregătește deja să le ia locul.

