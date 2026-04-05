Ce semnifică ramurile de salcie în tradiția ortodoxă

Sărbătoarea Floriilor amintește de intrarea lui Iisus în Ierusalim, cu puțin timp înainte de Pătimirile Sale. Este momentul în care a fost întâmpinat cu bucurie de oameni, bărbați, femei și copii, care purtau în mâini ramuri verzi și strigau: „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului!”.

Această imagine a rămas una dintre cele mai puternice din tradiția creștină, fiind văzută ca o recunoaștere a lui Hristos ca Împărat, dar și ca un moment de bucurie care precede suferința, conform Doxologia.ro. Primele mărturii despre obiceiul purtării ramurilor la Florii apar încă din secolul al IV-lea.

O pelerină din Apus, Egeria, descria în jurnalul său cum credincioșii urcau pe Muntele Măslinilor, cântând și purtând ramuri în mâini, într-o procesiune care amintea de întâmpinarea lui Iisus în Ierusalim. Relatarea ei este una dintre cele mai importante surse despre practicile religioase din acea perioadă. Încă din Antichitate, ramurile de finic erau simboluri ale biruinței.

Romanii le foloseau pentru a-i cinsti pe învingători, iar în creștinism ele capătă un sens mai profund: devin semn al biruinței asupra morții. Această semnificație este legată atât de învierea lui Lazăr, cât și de Învierea lui Hristos, și este amintită inclusiv în cartea Apocalipsei. De-a lungul timpului, obiceiul a fost păstrat și adaptat. Dacă în Ierusalim se foloseau ramuri de finic, în alte regiuni au fost alese plante specifice locului. În România, tradiția s-a legat de ramurile de salcie, considerate un simbol al vieții noi și al smereniei, prin felul în care se pleacă în bătaia vântului.

În ziua de Florii, aceste ramuri sunt duse la biserică și binecuvântate la finalul slujbei. Ele sunt apoi păstrate în case, de obicei la icoane, uși sau ferestre, ca semn de protecție și binecuvântare. În tradiția populară, există și grija ca ramurile sfințite să nu fie aruncate. După ce se usucă, ele sunt arse sau îngropate, ca un gest de respect față de ceea ce a fost binecuvântat.

De ce se folosesc ramuri de salcie în loc de finic

Iisus a fost întâmpinat în Ierusalim cu ramuri de finic, simboluri ale biruinței și ale bucuriei. În lumea veche, aceste ramuri erau folosite pentru a cinsti învingătorii. În timp, însă, tradiția s-a adaptat locului. În România și în mare parte din Europa, finicii nu cresc, așa că Biserica a păstrat gestul, dar a înlocuit ramurile cu unele locale, ușor de găsit în această perioadă: ramurile de salcie.

Alegerea nu a fost deloc întâmplătoare. Salcia este una dintre primele plante care înverzesc primăvara, devenind un simbol firesc al renașterii și al vieții noi. Tocmai de aceea, ea se potrivește cu mesajul sărbătorii, care anunță apropierea Învierii. În tradiția ortodoxă românească, salcia are și o semnificație spirituală. Ramurile ei flexibile sunt văzute ca un simbol al smereniei, al acelei capacități de a te apleca în fața lui Dumnezeu.

În același timp, salcia este o plantă rezistentă, care se regenerează ușor și crește chiar și în condiții dificile. Din acest motiv, a fost asociată cu ideea de viață care merge mai departe, indiferent de încercări.

Legătura dintre salcie și Intrarea Domnului în Ierusalim

Legătura dintre salcie și sărbătoarea Floriilor pornește de la un eveniment biblic și continuă prin adaptarea tradiției la condițiile locale. În Evanghelii este descris momentul în care Iisus Hristos intră în Ierusalim și este întâmpinat de oameni cu ramuri verzi, în special de finic. Acestea erau semne ale bucuriei și ale recunoașterii Sale ca Împărat, fiind asociate încă din Antichitate cu victoria și speranța.

În spațiul românesc, finicul nu crește. Din acest motiv, Biserica a păstrat gestul, dar a înlocuit ramurile de finic cu unele locale, ușor de găsit primăvara, precum salcia. Astfel, ramurile de salcie au devenit echivalentul simbolic al celor de finic, fiind duse la biserică și sfințite mereu de Florii. Salcia a fost aleasă și pentru caracteristicile ei. Ea înmugurește devreme și este asociată cu renașterea naturii și începutul primăverii.

De ce se sfințesc ramurile de salcie

Ramurile de salcie se sfințesc de Florii pentru că reprezintă continuarea gestului făcut de oamenii care L-au întâmpinat pe Iisus Hristos la intrarea în Ierusalim cu ramuri verzi, de finic. Biserica a păstrat acest gest, iar în zonele unde finicul nu crește, a fost ales un echivalent local, salcia. Credincioșii aduc ramuri la biserică, iar acestea sunt binecuvântate în cadrul slujbei. În tradiția creștină, ramurile verzi simbolizează victoria vieții asupra morții. După sfințire, ramurile sunt păstrate în case pe tot parcursul anului, fiind considerate semn de protecție și binecuvântare.

Unde se țin ramurile de salcie în casă

După ce sunt sfințite în ziua de Florii, ramurile de salcie sunt păstrate în casă ca semn de binecuvântare pentru familie. Cel mai des, ele sunt așezate lângă icoană sau în colțul de rugăciune, unde rămân pe tot parcursul anului, ca simbol al credinței și al legăturii cu Dumnezeu. În unele case, ramurile sunt puse și la ușa de la intrare, fiind considerate un semn de protecție pentru locuință.

De asemenea, ele pot fi așezate la ferestre, unde sunt asociate cu protejarea casei. La sate există și obiceiul de a pune ramuri de salcie în grădină sau la pomii fructiferi pentru ca aceștia să aibă rod bun. Indiferent unde sunt așezate, ramurile trebuie păstrate într-un loc curat, având în vedere că au fost binecuvântate.

Ce se face cu ramurile după ce se usucă

După ce se usucă, ramurile de salcie nu trebuie sub nicio formă să fie aruncate. În mod obișnuit, ele sunt păstrate până la Floriile următoare, lângă icoană, ca semn de continuitate a binecuvântării. Atunci când sunt înlocuite, ramurile vechi sunt arse, aceasta fiind practica cea mai răspândită. Dacă nu există această posibilitate, ele pot fi îngropate într-un loc curat. În tradiția creștină, nu este potrivit ca aceste ramuri să fie aruncate la gunoi, fiindcă sunt considerate obiecte binecuvântate.