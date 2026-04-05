Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a îndemnat, duminică, să începem să fim cu adevărat aproape de Iisus pe drumul Crucii, să suferim alături de Iisus Hristos şi să credem în Învierea Lui şi în posibilitatea învierii noastre.

Ierarhul a chemat la participare la Denii, pentru a fi "statornici în iubirea noastră faţă de cel care suferă pentru noi".

"Chiar dacă avem un program încărcat, chiar dacă avem multe lucruri de rezolvat, dar chiar tocmai pentru că uităm de noi şi de problemele noastre pentru a fi alături de Iisus, El Însuşi, în mod minunat, va purta toate problemele şi grijile noastre. Noi, oamenii, în general, atunci când avem pe cineva drag din familia noastră sau cineva apropiat care suferă, ne mobilizăm destul de uşor şi lăsăm totul deoparte pentru a-l ajuta. Acum, în săptămâna aceasta care urmează, în care am intrat cu ziua de astăzi, suferă cel care ar trebui să ne fie nouă cel mai drag, mai drag decât oricine şi decât orice din lumea aceasta. Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu, suferă cu trupul pentru noi oamenii, îşi asumă Domnul asemenea suferinţă pentru a ne scăpa pe noi de suferinţa şi de moartea cea veşnică. Nu ni se cere decât să fim alături de El, să fim statornici în iubirea noastră faţă de El, cel care suferă pentru noi. Iar răsplata va fi sigură şi va fi mai mare decât ceea ce am merita noi pentru puţina noastră osteneală. Va fi bucuria Învierii, pe care ne rugăm cu toţii să o gustăm, spre Slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea noastră. Amin", a transmis Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul.

Denia este slujba Utreniei de a doua zi oficiată în ajun, seara.

La prima denie, cea din Duminica Floriilor, se va citi Evanghelia cu smochinul blestemat, pentru că nu avea roade întru el, iar în sfânta şi marea Luni se citeşte Evanghelia de la Matei despre sfârşitul lumii.

Marţi seară, la denie se va citi Evanghelia de la Ioan, în care se spune: "Puţină vreme mai este Lumina cu voi. Umblaţi până când aveţi lumină, ca să nu vă cuprindă întunericul. Că cel ce umblă în întuneric nu ştie unde merge" (Ioan 12, 35).

În sfânta şi marea zi de Miercuri se citeşte Evanghelia cu femeia păcătoasă care a uns capul Lui Hristos cu mir de mare preţ.

La denia din seara zilei de Joia Mare se citesc cele douăsprezece evanghelii despre patimile, răstignirea şi moartea pe cruce a Mântuitorului Hristos. Este o seară de priveghere, de rugăciune şi de simţire, împreună cu Mântuitorul, a înfricoşătoarelor Sale patimi.

În Vinerea Mare, la Vecernie, se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Aer (Sfântul Epitaf), ce are pictat pe el punerea Domnului în mormânt. În seara din Sfânta şi Marea Vineri se cântă slujba prohodului Domnului, apoi se înconjoară biserica cu Sfântul Epitaf, cu lumânări aprinse în mâini; acum este înmormântat Domnul şi este petrecut de la Golgota la Mormânt.