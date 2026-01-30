Problema a început iniţial la produsele Nestlé, transmite Reuters.

În documentul datat 26 ianuarie, Danone Deutschland a cerut distribuitorului Alliance Healthcare să retragă anumite loturi de Aptamil produse între mai şi august 2025. Scrisoarea, publicată de Shop Apotheke, menţiona că este probabil ca stocurile vechi să fi fost deja epuizate, întrucât distribuitorul primise livrări noi ulterior.

Vinerea trecută, Danone anunţase retrageri specifice de produse în anumite pieţe, fără a preciza mărcile sau ţările afectate, subliniind totodată că produsele sale respectă toate reglementările de siguranţă.

Alerta alimentară a început prima dată cu Nestlé

Primele semne ale problemei au apărut în decembrie, dar situaţia s-a amplificat la începutul lui ianuarie, când Nestlé a retras loturi ale mărcilor SMA, BEBA şi NAN, din cauza suspiciunii de contaminare cu cereulide, o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus, care poate provoca greaţă şi vărsături.

Până acum, retragerile au afectat zeci de ţări şi s-au extins la alţi producători francezi, precum Lactalis şi Vitagermine, cu pierderi potenţiale de peste 1 miliard de dolari.

Acţiunile Danone au scăzut cu aproape 13% în ultimele două săptămâni.

Autorităţile franceze investighează dacă există o legătură între decesul a doi sugari şi formulele retrase.

Joi, Oficiul Federal German pentru Protecţia Consumatorului şi Siguranţa Alimentelor a anunţat că anumite loturi Danone sunt retrase, precizând că o alertă oficială se emite doar atunci când produsele sunt confirmate ca ajunse la consumatori.

Cazul scoate în evidenţă cât de vulnerabil este sectorul nutriţiei infantile: un singur ingredient contaminat poate afecta lanţuri de aprovizionare riguroase, generând reacţii rapide ale autorităţilor şi turbulenţe pe piaţă.

Cereulide a fost detectată într-un ingredient provenit de la un furnizor din China; autorităţile din Franţa şi Irlanda au indicat că toxina a fost descoperită în ulei de acid arahidonic produs în China.

