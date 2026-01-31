Săptămâna trecută, bărbatul a încasat 1,768 milioane de euro cu un bilet „Turista per Sempre”: o parte din sumă a fost plătită imediat, iar restul sub forma unei rente lunare de 6.000 de euro timp de 20 de ani, relatează Repubblica.

Fiul cere pensie după ce a aflat de câștig

Fiul său, în vârstă de 40 de ani, absolvent de Litere, dar fără un loc de muncă, i-a cerut tatălui pensie de întreținere lunară imediat ce a aflat de milionul câștigat. Relația dintre cei doi nu a fost niciodată una idilică, mai ales după ce bărbatul de 68 de ani, acum divorțat, s-a recăsătorit. Când tatăl i-a spus fiului despre câștig, i-ar fi transmis că nu va primi niciun euro.

Revoltător sau nu, legea poate fi de partea fiului. Avocații Asociației Italia au explicat pentru Il Gazzettino că judecătorul, după evaluarea circumstanțelor, poate dispune plata unei indemnizații periodice către copiii majori care nu sunt independenți financiar. Aceasta trebuie plătită direct beneficiarului și este proporțională cu posibilitățile financiare ale părintelui. Jurisprudența arată că obligația nu încetează la atingerea majoratului, ci doar atunci când copilul își găsește un loc de muncă adecvat studiilor sale.

În prezent, fiul solicită aproximativ 1.800 de euro lunar sub formă de pensie de întreținere. Se va încerca mai întâi un acord amiabil, însă dacă negocierile eșuează, cazul va ajunge în instanță. Și asta într-un context în care Curtea Supremă a reafirmat în repetate rânduri că premiile obținute din loterii și jocuri naționale pot fi considerate bunuri ce intră în calcul la stabilirea pensiei de întreținere.



