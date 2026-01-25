Rezultatele loto din 25 ianuarie 2026:

Loto 6 din 49: 18 40 27 33 5 48 ﻿

Joker: 3 18 37 29 23 + 15

Loto 5 din 40: 27 7 13 10 6 5

Noroc: 3 5 1 1 0 3 8

Noroc Plus: 4 4 6 8 4 2

Super Noroc: 6 7 4 5 7 9

Câștiguri joi, 22 ianaurie 2026

La tragerea Loto 6/49 din 22 ianuarie 2026, la categoria I, se înregistrează un report de peste 17,20 milioane de lei (peste 3,38 milioane de euro). La Noroc, reportul cumulat depășește 5,18 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria I, reportul ajunge la peste 48,58 milioane de lei (peste 9,54 milioane de euro), iar la categoria a II-a depășește 125.800 de lei (peste 24.700 de euro). La Noroc Plus, reportul cumulat este de peste 383.200 de lei (peste 75.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul este de peste 90.500 de lei (peste 17.700 de euro).

