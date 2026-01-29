Numerele câștigătoare de joi, 29 ianuarie:

Noroc: 1 9 7 9 9 4 6

Joker: 4, 9, 16, 5, 21 + 18

Noroc Plus: 5 4 0 3 3 7

Loto 5/40: 37, 15, 36, 9, 34, 10

Super Noroc: 6 2 6 6 3 2

Premii puse în joc

Loto 6/49 – la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 18,89 milioane de lei (peste 3,70 milioane de euro).

Noroc – report cumulat în valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 813.900 de euro).

Joker – la categoria I, report de peste 49,62 milioane de lei (peste 9,74 milioane de euro).

Noroc Plus – la categoria I este în joc un report de peste 417.200 de lei (peste 81.900 de euro).

Loto 5/40 – la categoria I se înregistrează un report de peste 249.600 de lei (peste 48.900 de euro).

Super Noroc – report cumulat în valoare de peste 17.300 de lei.

