Numerele câștigătoare de joi, 29 ianuarie:
Noroc: 1 9 7 9 9 4 6
Joker: 4, 9, 16, 5, 21 + 18
Noroc Plus: 5 4 0 3 3 7
Loto 5/40: 37, 15, 36, 9, 34, 10
Super Noroc: 6 2 6 6 3 2
Premii puse în joc
Loto 6/49 – la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 18,89 milioane de lei (peste 3,70 milioane de euro).
Noroc – report cumulat în valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 813.900 de euro).
Joker – la categoria I, report de peste 49,62 milioane de lei (peste 9,74 milioane de euro).
Noroc Plus – la categoria I este în joc un report de peste 417.200 de lei (peste 81.900 de euro).
Loto 5/40 – la categoria I se înregistrează un report de peste 249.600 de lei (peste 48.900 de euro).
Super Noroc – report cumulat în valoare de peste 17.300 de lei.