Un bărbat de 80 de ani a construit un imperiu al traficului de droguri după ce a câștigat 2,4 milioane de lire la Loto, în UK

John Spiby, în vârstă de 80 de ani, a fost liderul unei rețele de trafic de droguri care își avea centrul de operare în locuința sa „liniștită și rurală” din Wigan, Greater Manchester. Spiby, care a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la Loteria Națională în 2010, a fost implicat, potrivit autorităților, în distribuirea a milioane de comprimate contrafăcute de diazepam în regiune, în perioada 2020–2022, relatează The Telegraph.

Diazepamul este un medicament cu efect calmant asupra sistemului nervos, însă comprimatele falsificate conțineau etizolam, o substanță cu efect sedativ de aproximativ șase până la opt ori mai puternic.

Afacerea ilegală, mascată într-o gospodărie rurală

Instanța a arătat că Spiby „a pus la dispoziție spațiile, a contribuit la adaptarea acestora și la achiziționarea de utilaje” în valoare de mii de lire, folosite pentru producerea drogurilor. Bărbatul a negat că ar fi avut cunoștință despre conspirație, însă, în urma unui proces îndelungat, juriul l-a găsit vinovat de conspirație pentru producerea și furnizarea de droguri din clasa C.

De asemenea, Spiby a fost condamnat pentru două capete de acuzare privind deținerea de arme de foc, deținerea de muniție și obstrucționarea justiției. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 16 ani și șase luni de închisoare.

La pronunțarea sentinței, judecătorul a subliniat: „În ciuda câștigului la loterie, ați continuat să duceți o viață infracțională mult dincolo de vârsta la care, în mod normal, v-ați fi retras.”

Alți trei membri ai rețelei au fost, de asemenea, găsiți vinovați, printre care fiul lui Spiby, John Colin Spiby (37 de ani), Lee Drury (45 de ani) și Callum Dorrian (35 de ani).

