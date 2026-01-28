Un bărbat de 80 de ani a construit un imperiu al traficului de droguri după ce a câștigat 2,4 milioane de lire la Loto, în UK

John Spiby, în vârstă de 80 de ani, a fost liderul unei rețele de trafic de droguri care își avea centrul de operare în locuința sa „liniștită și rurală” din Wigan, Greater Manchester. Spiby, care a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la Loteria Națională în 2010, a fost implicat, potrivit autorităților, în distribuirea a milioane de comprimate contrafăcute de diazepam în regiune, în perioada 2020–2022, relatează The Telegraph.
Diazepamul este un medicament cu efect calmant asupra sistemului nervos, însă comprimatele falsificate conțineau etizolam, o substanță cu efect sedativ de aproximativ șase până la opt ori mai puternic.
Afacerea ilegală, mascată într-o gospodărie rurală
Instanța a arătat că Spiby „a pus la dispoziție spațiile, a contribuit la adaptarea acestora și la achiziționarea de utilaje” în valoare de mii de lire, folosite pentru producerea drogurilor. Bărbatul a negat că ar fi avut cunoștință despre conspirație, însă, în urma unui proces îndelungat, juriul l-a găsit vinovat de conspirație pentru producerea și furnizarea de droguri din clasa C.
De asemenea, Spiby a fost condamnat pentru două capete de acuzare privind deținerea de arme de foc, deținerea de muniție și obstrucționarea justiției. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 16 ani și șase luni de închisoare.
La pronunțarea sentinței, judecătorul a subliniat: „În ciuda câștigului la loterie, ați continuat să duceți o viață infracțională mult dincolo de vârsta la care, în mod normal, v-ați fi retras.”
Alți trei membri ai rețelei au fost, de asemenea, găsiți vinovați, printre care fiul lui Spiby, John Colin Spiby (37 de ani), Lee Drury (45 de ani) și Callum Dorrian (35 de ani).
Curtea Coroanei din Bolton a stabilit că inculpații au fost implicați într-o operațiune de producere a comprimatelor ilegale cu o valoare en-gros estimată între 7,2 și 12,9 milioane de lire, în timp ce valoarea potențială de pe piața stradală se ridica la sume cuprinse între 57,6 și 288 de milioane de lire.
Inițial, drogurile au fost produse la ferma lui Spiby, situată în apropierea localității Tyldesley, în Wigan, Greater Manchester. Ulterior, în 2021, activitatea a fost extinsă într-o hală industrială din Salford. Până la intervenția poliției, gruparea opera, potrivit procurorului Emma Clarke, „două fabrici sofisticate de producere a comprimatelor”.
Poliția a descoperit și arme
În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit două revolvere și muniție, o parte dintre gloanțe având bile metalice la vârf, ascunse în locuința lui Spiby. Rețeaua a fost destructurată la 2 aprilie 2022, când un transport „semnificativ” de droguri urma să fie livrat la un hotel din Manchester.
Lee Drury s-a deplasat pentru a se întâlni cu șoferul care transporta marfa, acesta folosind o dubă închiriată. Vehiculul a fost însă interceptat de poliție, care a găsit peste 2,5 milioane de comprimate, cu o valoare en-gros de 7 milioane de lire și o valoare de stradă estimată la 67 de milioane de lire.
Instanța a mai reținut că John Spiby avea un istoric îndelungat de infracțiuni similare, care a continuat chiar și după câștigarea premiului de 2,4 milioane de lire la Loteria Națională în 2010. Acesta a negat din nou orice implicare în activitatea infracțională.
Fiul său, Spiby Junior, din Britannia Way, Salford, a negat acuzațiile, însă a fost condamnat pentru conspirație în vederea producerii și furnizării de droguri din clasa C. Lee Drury, din Everton Street, Swinton, Greater Manchester, a recunoscut aceleași infracțiuni în timpul procesului. Callum Dorrian, din Guilford Road, Eccles, Greater Manchester, fusese judecat anterior și condamnat la 12 ani de închisoare.
Judecătorul a dispus condamnarea lui Lee Drury la nouă ani și nouă luni de detenție, a lui Spiby Junior la nouă ani de închisoare, iar a lui John Spiby la 16 ani și șase luni de închisoare.