Casa Albă presează Kievul. Ucraina, îndemnată să semneze acordul privind mineralele rare. „Să reducă tonul”

„Trebuie să reducă tonul, să analizeze cu atenţie şi să semneze acest acord”, a declarat Mike Waltz, consilierul Casei Albe pentru securitate naţională, într-un interviu acordat Fox News.

Având în vedere tot ceea ce Statele Unite au făcut pentru Ucraina, retragerea Kievului din acordul privind mineralele şi criticile faţă de modul în care Trump desfăşoară negocierile de pace sunt pur şi simplu inacceptabile, a declarat Waltz,

Comentariile lui Waltz vin la o zi după ce Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au făcut schimb de reproşuri dure, Trump numindu-l pe Zelenski dictator, iar Zelenski spunând că preşedintele american trăieşte într-o bulă de dezinformare şi preia punctele de vedere de la Moscova.

Cu toate acestea, Waltz consideră că diferenţele dintre SUA şi Ucraina nu sunt ireconciliabile. „Preşedintele a spus, de asemenea, cât de mult iubeşte poporul ucrainean”, a menţionat el.

Critici privind negocierile

Liderii ucraineni şi europeni au protestat pentru că au fost excluşi din negocierile de pace începute la Riad de ruşi şi americani după ce Trump şi omologul rus Vladimir Putin au vorbit la telefon săptămâna trecută. Însă Waltz a negat că aliaţii Statelor Unite şi Ucraina nu au fost consultaţi.

„Există un termen pentru asta în diplomaţie. Se numeşte shuttle diplomacy (navetă diplomatică), pentru că aducerea tuturor la masă deodată nu a funcţionat în trecut”, a explicat el. „Aşa că am angajat o parte, am angajat cealaltă parte şi apoi vom avea un proces care va merge mai departe sub îndrumarea şi conducerea preşedintelui Trump”, a precizat Mike Waltz.

Între timp, trimisul lui Donald Trump pentru Rusia şi Ucraina, generalul în retragere Keith Kellogg, se află de miercuri la Kiev şi urmează să se întâlnească joi cu preşedintele Volodimir Zelenski.

Ce vrea Trump de la Ucraina

În ceea ce priveşte acordul pentru mineralele rare ucrainene, Trump l-a trimis săptămâna trecută la Kiev pe secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, cu un proiect de acord care, potrivit presei, ar fi impus Ucrainei să plătească SUA o parte din PIB mai mare decât despăgubirile impuse Germaniei în temeiul Tratatului de la Versailles din 1919, semnat la sfârşitul Primului Război Mondial.

Deşi accesul la resursele minerale acordat SUA a fost ideea lui Zelenski, preşedintele ucrainean a refuzat să semneze documentul în termenii propuşi de Washington, ceea ce a provocat furia lui Trump.

Acordul prevedea o compensaţie de 500 de miliarde de dolari pentru ajutorul de 175 de miliarde de dolari acordat de SUA începând din 2022, suma fiind valorificată prin drepturi exclusive „în perpetuitate” asupra unei serii de resurse şi infrastructuri.

„Eu apăr Ucraina, nu pot să vând ţara. Asta e tot”, a explicat miercuri preşedintele ucrainean în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Kiev.

Ulterior, preşedintele american a declarat că va propune din nou acordul, ameninţând că altfel lucrurile nu îl vor face pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski „prea fericit”.

