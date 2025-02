Ucraina difusează imagini din timpul reparației sarcofagului Centralei Nucleare avariate de la Cernobîl | Video

Un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dat asigurări că armata rusă nu vizează instalaţii nucleare.

”La ora actuală, situaţia este sub control”, a anunţat directorul agenţiei care gestionează zona de excludere de la Cernobîl, Grigorii Işcenko.

Arca de oţel, instalată ăn 2016 şi dată în folosinţă în mod oficial în 2019, după anu de lucrări finanţate de către comunitatea internaţională, acoperă sarcofagul de beton construit pentru a acoperi reactorul accidentat.

Militari ruşi au ocupat, la începutul invaziei Ucrainei, în urmă cu aproape trei ani, instalaţia centralei, alimentând temeri cu privire la scurgeri radioactive sau un nou accident.

Trupele ruse s-au retras din instalaţie la sfârşitul lui martir 2022, în urma eşecului luării cu asalt a Kievului, situat la mai puţin de 100 de kilometri de Cernobîl.

The Chernobyl nuclear power plant is currently cleaning up the aftermath of the Russian attack on the No. 4 reactor sarcophagus. On Friday, February 14, the Russian Shahed penetrated the steel cladding, causing a fire in the cladding and the insulating membrane underneath.… pic.twitter.com/MdzR16gWZB