Carnagiu în Ungaria. Cel puțin 12 oameni au murit, alți zeci sunt răniți după ce un autocar s-a răsturnat pe autostradă

Cel puțin 12 oameni au murit și alte aproximativ 20 de persoane sunt rănite, după ce un autocar polonez s-a răsturnat în noaptea de sâmbără spre duminică pe autostrada M3 din Ungaria, scrie Agerpres.

Autobuzul a intrat într-un şanţ şi s-a răsturnat duminică dimineaţă, în apropiere de oraşul Mezokeresztes din estul Ungariei, a relatat la rândul său agenţia de ştiri MTI, citată de Reuters.

Potrivit Index, în autocar se aflau 57 de pasageri și doi șoferi, iar ”unitățile sosite la fața locului au intrat în vehicul prin geamurile autobuzului și salvează încontinuu pasagerii”.

Polonia a trimis de urgență zboruri cu salvatori

Duminică dimineața, ”macarale civile se îndreaptă spre fața locului pentru a muta autocarul de 24 de tone. Până la sosirea macaralelor, pompierii încearcă să ridice puntea spate cu un troliu, astfel încât să poată scoate oamenii de sub el”.

Polonia a trimis de urgență zboruri cu salvatori și pentru aducerea aceasă a victimelor, mai spune publicația maghiară.

"Un autocar înmatriculat în Polonia, care circula pe autostrada M3 spre Nyiregyhaza a deviat de pe porţiunea dreaptă de drum într-un şanţ şi s-a răsturnat. Informaţiile preliminare sugerează că cel mai probabil şoferul a adormit", a informat și poliţia maghiară.

web.Doisprezece persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte câteva au fost rănite în accident, a adăugat poliţia, care a anunţat reţinerea şoferului autocarului. Răniţii au fost transportaţi la spital.