Soț și soție, părinții a 4 copii, au murit pe marginea drumului, uciși de un șofer fără permis care a împrumutat mașina

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La volanul maşinii care i-a spulberat era un tânăr de 20 de ani care, spun polițiștii, conducea deşi nu avea permis. În dreapta lui stătea un prieten.

Accidentul s-a petrecut aproape de miezul nopții când cei trei pietoni - o tânără, soţul şi tatăl ei - se întorceau de la o rudă din comună Corbii Mari, județul Dâmboviţa.

Toate persoanele implicate, inclusiv șoferul și pasagerul din dreapta, au murit pe loc. Doi dintre pietoni erau soț și soție și aveau 4 copii mici.

Acolo un tânăr fără permis a intrat într-o depășire și a spulberat cu mașina 3 oameni care mergeau pe marginea drumului.

Martor: ”M-am pierdut, am luat o sticlă cu apă să merg, dar nu aveam la cine să mă duc cu sticla de apă."

Cei trei pietoni, dar şi cei din autoturismul care i-a lovit, au murit pe loc.

Comisar-Șef Viorel Polexe, IPJ Dâmbovița: "Se deplasa din direcția Găești - Corbii Mari, pe DN61, ocazie cu care a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, unde a lovit 3 persoane care se deplasau pe acostamentul părții carosabile”.

Martorii spun că auto venea dinspre Găieşti iar când a intrat în depăşire şoferul ar fi pierdut controlul volanului şi a ajuns pe contrasens. Pietonii mergeau pe aici pe unde nu este trotuar. Au fost loviţi în plin, după care masinia s-a răsturnat pe partea dreaptă a carosabilului.

Tinerii pietoni - soț și soție - de 25 și 24 de ani aveau 4 copii. Cel mai mare are 6 ani, iar cel mai mic doar două luni.

Rudele lor spun că șoferul responsabil de această tragedie ar fi luat maşina de la un unchi, cu permisiunea acestuia.

Polițiștii au deschis un dosar penal şi vor încerca să lămurească toate detaliile care au condus la acest accident cumplit. După necropsie vor afla şi dacă șoferul fără permis consumase alcool sau substanțe interzise.