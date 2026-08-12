Ar fi intrat în depășire și a spulberat, cu mașina, un bărbat, fiica și ginerele acestuia, care mergeau pe marginea drumului. Apoi vehiculul s-a răsturnat. Cea de-a cincea victimă era pasager în mașină.

Accidentul rutier a avut loc aproape de miezul nopții, în comuna Corbii Mari, din județul Dâmbovița. Un tânăr de 20 de ani conducea autoturismul, iar în dreapta se afla un pasager, de 24 de ani. La un moment dat, spun martorii, șoferul ar fi încercat să depășească o mașină.

Comisar-Șef Viorel Polexe, IPJ Dâmbovița: „A pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, unde a lovit 3 persoane care se deplasau pe acostamentul părții carosabile. Ulterior autoturismul s-a răsturnat.”

Martorii accidentului au sunat la 112 și au încercat să ajute victimele.

Martor: „O tragedie, o tragedie, ce vedeți dvs. asta am văzut și eu. M-am pierdut, am luat o sticlă cu apă. Nu aveam la cine să mă duc cu sticla de apă.”

Cei trei pietoni au fost găsiți inconștienți pe carosabil, de echipajele de salvare, și, în ciuda manevrelor de resuscitare, nu au putut fi salvați. Pietonii erau doi tineri - soț și soție - de 25 de ani, și tatăl fetei, de 49 de ani.

Șoferul și pasagerul din mașină au murit pe loc.

Polițiștii care au început cercetările au descoperit că tânărul care se afla la volan nu avea permis de conducere. Ei au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducere fără permis. Așteaptă acum rezultatul expertizei medico-legale pentru a vedea dacă șoferul era sau nu sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.