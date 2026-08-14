Șoferul din Brașov care a ucis doi oameni cu mașina și-ar fi luat tratamentul pentru epilepsie ultima dată în 2022

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Șoferul din Brașov care a ucis doi oameni cu mașina si a rănit grav un al treilea, în centrul turistic al orașului, este cercetat sub control judiciar și nu are voie să conducă. 

autor
Ana Tudoran

Anchetatorii au stabilit că suferă de epilepsie, de mai mulți ani, dar a întrerupt tratamentul, deși era conștient că ar putea face o nouă criză convulsivă. E foarte posibil ca exact acesta să fi fost motivul pentru care a pierdut controlul volanului. 

Șoferul de 50 de ani din Brașov, cercetat pentru ucidere și vătămare corporală din culpă, a fost dus din nou la audieri, încătușat, de această dată.

Bărbatul a fost reținut și ulterior plasat sub control judiciar, cu interdicția de a conduce mașina.


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Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției, fusese diagnosticat cu epilepsie în urmă cu 18 ani.

DANIEL ZONTEA, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov: „Se cunoștea cu o anumită afecțiune medicală pe care trebuia să o controleze sub un anumit tratament, de câțiva ani a renunțat la tratament.”

Potrivit actelor de la dosar, bărbatul a primit tratament ultima oară în 2022, spun procurorii.

ADRIAN RADU, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov: În 2020 a preschimbat permisul de conducere, a fost în fața unor medici de la o clinică din municipiul Brașov și a fost declarat apt.

Reporter: Este o boală incompatibilă cu statutul de șofer?

ADRIAN RADU, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov: Nu, nu este absolut incompatibilă cu statutul de șofer, dar, bineînțeles, că trebuie monitorizată, presupune responsabilitate, tratament și urmarea tratamentului cu responsabilitate.

Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit dacă medicii de la clinica unde a făcut controlul pentru prelungirea permisului auto știau sau nu despre afecțiunea de care suferă bărbatul. Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

Marți seara, mașina condusă de inculpat a țâșnit din trafic, într-o intersecție cu sens giratoriu, a trecut peste un rond de flori și a intrat pe trotuar, unde a lovit trei oameni. Doi dintre ei, un turist german și un tânăr din Piatra Neamț, au murit pe loc. Un al treilea, grav rănit, este în spital.

Secția de pediatrie a spitalului CF2 din București zace în ruină. Ar putea fi transformată într-o clinică pentru copii

Etichete: brasov, accident,

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