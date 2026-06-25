Potrivit polițiștilor, care au făcut cercetări preliminare la fața locului, autoturismul nu ar fi acordat prioritate la coborârea de pe breteaua Autostrăzii București-Pitești.

La volan se afla un bărbat de 73 de ani. În urma impactului, au fost răniți trei pasageri din microbuz, dar și o femeie de 71 de ani, aflată în mașina mică. Ei au fost duși la spital pentru evaluare și îngrijiri, însă viața nu le este în pericol.

Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și face cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

Testarea cu etileotestul a stabilit că nici unul dintre șoferii implcați nu consumase alcool.