Mesajele individului au ajuns la anchetatori. Adolescenta în vârstă de 15 ani a fost contactată pe o rețea socială și, după o scurtă conversație, suspectul i-ar fi propus să se întâlnească și să întrețină relații sexuale.

Fata nu ar fi dat curs propunerilor, însă mesajele au ajuns într-un final la polițiști. Anchetatorii au avut surpriza că individul este și cadru didactic la o școală dintr-o localitate din județul Alba. Acesta preda educație fizică și sport.

Profesorul, pus sub control judiciar pentru 60 de zile

Locuința acestuia a fost percheziționată și au fost ridicate mai multe probe. În acest caz a fost imediat anunțat și Inspectoratul Școlar, astfel că a fost deschisă și o anchetă internă.

Profesorul este cercetat penal pentru pentru racolare de minori în scopuri sexuale, sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.