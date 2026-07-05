Va intra în cursa pentru nominalizare la categoria Cel mai bun film internaţional, după modificarea regulamentului Academiei Americane de Film. Publicaţiile de specialitate de peste Ocean scriu că producţia are şanse mari să fie nominalizată şi la alte categorii importante, inclusiv Cel mai bun film, regie şi scenariu.

Filmul „Fjord” spune povestea unei familii mixte, româno-norvegiene, stabilită în ţara nordică şi ajunsă într-un conflict dureros cu autorităţile de protecţie a copilului.

Pelicula şi-ar putea adăuga în palmares şi mai multe nominalizări la Premiile Oscar.

După câştigarea trofeului Palme d'Or, la celebrul festival de la Cannes, producţia se califică automat în competiţia pentru categoria Cel mai bun film internaţional. Nominalizările vor fi însă stabilite ulterior, prin votul membrilor Academiei Americane de Film.

Cristian Mungiu, regizorul filmului: „Miza noastră cea mai mare e să calificăm filmul la cât mai multe secţiuni. E o onoare să putem să fim luaţi în calcul la secţiunea Cel mai bun film. Sper să se întâmple. Încercăm să realizăm o campanie de fundraising în România, în care să vedem dacă există companii private, parteneri privaţi care să ne ajute în această campanie. Suntem în competiţie cu oameni care investesc foarte mult în direcţia asta şi e o şansă unică. De la jumătatea lui august încep un turneu mondial în care însoţesc distribuţia filmului în majoritatea ţărilor şi sper ca cât mai mulţi dintre cei care ne vor sprijini să fie parte din acest proces, să fie martori”.

Campania de promovare poate costa și câteva zeci de milioane de dolari

O campanie de promovare la Oscar înseamnă proiecţii în cinematografe, apariţii în presa internaţională şi pe reţelele sociale, colaborări cu influenceri, dar şi afişe şi reclame dedicate filmului. În industria americană de film, o astfel de campanie de marketing poate porni de la un milion de euro şi poate chiar să depăşească 30 de milioane.

Corespondent Ştirile ProTV: „Interesul publicului din România arată că filmul are deja un parcurs ieşit din comun. La avanpremiera specială, filmul lui Cristian Mungiu a rulat simultan pe 315 ecrane, în 96 de cinematografe din 53 de oraşe. Peste 40.000 de spectatori au mers să îl vadă înainte de premiera oficială. Este un record pentru o avanpremieră a unui film românesc de autor şi cea mai mare participare înregistrată vreodată la un astfel de eveniment.”

„Fjord” va ajunge pe 9 octombrie şi în cinematografele din Statele Unite. Filmul este aşteptat de publicul american, datorită prezenţei lui Sebastian Stan, într-un rol principal. Actorul de origine română este aşteptat la toamnă şi la premiera oficială din ţara noastră.