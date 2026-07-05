Pe de o parte, plantele încă firave au fost strivite de vânt ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor.

Pagube totale în culturile de căpșuni și cartofi

Pe o plantație de căpșuni din județul Dolj, întinsă pe 10 hectare, paguba este de sută la sută.

Florin Drăghici, fermier: „Intră în căpșună, nu mai are gust, își face numai pete.”

Și la cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșari, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate deplină.

Valentin Harabagiu, legumicultor: „Prima mână e cam pierdută. Sunt 2, 3 fructe pierdute la fiecare plantă care sunt afectate, astea nu se mai recuperează, trebuie aruncate.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Așa ajung să arate gogoșarii dacă au arsuri solare. Și asta au pățit după câteva zile caniculare, în care noi am avut 37-38 de grade la umbră. Dar în câmp, temperaturile au ajuns și la 50 de grade.”

Căldura și umiditatea au favorizat bolile și dăunătorii

Sub soarele dogoritor, suprafața tomatelor a prins culoare, dar roșiile n-au apucat să ia din sol nutrienți și să-și dezvolte aroma. Miezul a rămas verde ori, ca în acest caz, tulpina s-a uscat cu totul.

Conf. univ. dr. Viorica Lagunovschi, Facultatea de Horticultură: „Cred că este un atac de Tuta absoluta.”

Reporter: „Ce este?”

Conf. univ. dr. Viorica Lagunovschi, Facultatea de Horticultură: „Tuta absoluta este printre cei mai periculoși dăunători la culturile de tomate. Toate plantele probabil în vreo două săptămâni or să arate în felul acesta. Când este foarte cald apar dăunătorii, când este umiditate mare apar bolile.”

Ion Neagu, inginer horticultor: „Bolile intră în floarea lor. Putregaiul la cireșe, rapănul la fructe, la mere.”

Puțini agricultori își asigură culturile

Chiar și pepenii, deja copți, s-au umflat cu apă. Iar cireșele au pocnit și au prins mucegai.

Corespondent Știrile PRO TV: „Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori – cel mai mare număr din Uniunea Europeană –, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, sunt semnate sub 4 mii de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole, care își permit primele între 150 și 400 de lei pe hectar. Altfel, pentru asemenea situații, statul român oferă despăgubiri de până la 70% din costuri doar când parcela este distrusă în proporție de cel puțin 30%, iar dauna e raportată la primărie în cel mult 3 zile.”