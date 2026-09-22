În perioada februarie-mai, 276 de instituții de învățământ au solicitat astfel de intervenții, potrivit datelor prezentate de ministrul Educației, Giuseppe Valditara, scrie Il Post.

Anunțul vine după un nou incident grav produs vineri, într-o școală din cartierul Centocelle, Roma, unde un băiat în vârstă de 13 ani a înjunghiat o profesoară.

Ministrul Educației, Giuseppe Valditara, a prezentat datele privind utilizarea detectoarelor de metale într-o intervenție la emisiunea Diario del weekend, difuzată de Rete 4, descriind numărul solicitărilor drept „o utilizare deja semnificativă”.

Posibilitatea utilizării detectoarelor de metale la intrarea în școli a fost introdusă în luna ianuarie, după un caz grav produs la o școală din La Spezia. Atunci, un elev în vârstă de 19 ani și-a ucis un coleg de clasă cu o lovitură de cuțit.

În urma incidentului, ministrul Educației, Giuseppe Valditara, și ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, au semnat o directivă prin care au fost intensificate posibilitățile de control în școlile în care sunt semnalate în mod repetat comportamente violente, trafic de droguri sau acte de bullying.

Directiva permite prefecților și directorilor de școli să stabilească împreună măsurile de prevenție necesare. Pentru aceasta pot fi convocate ședințe speciale ale Comitetului provincial pentru ordine și siguranță publică, organism care sprijină prefectul în coordonarea forțelor de ordine și a măsurilor de securitate. La aceste reuniuni pot participa, în funcție de situație, și reprezentanți ai serviciilor sociale și ai instituțiilor medicale.

Detectoarele sunt folosite doar în cazurile considerate grave

Documentul prevede că, în „situațiile cele mai grave”, directorii școlilor pot solicita folosirea unor „instrumente de control al accesului în clădiri”, printre care se numără și detectoarele de metale. În școli sunt utilizate dispozitive portabile, asemănătoare unor palete, care sunt trecute în apropierea corpului persoanei controlate.

Potrivit directivei, aceste verificări pot fi efectuate numai de personalul forțelor de ordine, nu de profesori sau de personalul obișnuit al școlilor. Valditara a precizat că, în perioada analizată, au avut loc 2.828 de „intervenții”, în urma cărora au fost confiscate „zeci de arme improvizate”.

Italia are aproximativ 7.800 de instituții școlare și circa 19.000 de sedii pentru școlile gimnaziale și liceele care ar putea solicita astfel de controale. Înainte de incidentul din Roma au avut loc alte două cazuri grave. În martie, un elev de 13 ani a fost înjunghiat într-o școală din Trescore Balneario, în provincia Bergamo. În mai, un alt incident a avut loc la San Vito Lo Capo, în provincia Trapani.

Directiva, criticată

Introducerea controalelor cu detectoare de metale nu a fost lipsită de controverse. Directiva a fost criticată de unii directori de școli, sindicate și administratori locali, în special din cauza dificultăților logistice pe care le-ar presupune verificarea individuală a elevilor.

Într-o școală cu sute de elevi, controlarea fiecărei persoane la intrarea în clădire ar putea necesita un număr important de agenți și ar putea prelungi semnificativ accesul în unitate. Criticii măsurii au atras, de asemenea, atenția asupra riscului ca introducerea unor controale de securitate frecvente să schimbe atmosfera din școli și să creeze un climat perceput drept excesiv de represiv.

Aceștia susțin că măsurile de securitate ar trebui însoțite de programe educaționale și de prevenție, pentru a aborda și cauzele comportamentelor violente, nu doar consecințele acestora.