Totul s-a aflat după ce persoana pe care ar fi rugat-o să planteze drogurile în mașina rivalului său electoral – fostul său manager de campanie – a contactat autoritățile, potrivit NBC News.

Oficialii spun că Thomas Ross a încercat să planteze drogurile adversarei sale, Louise Secker, luna trecută, în cadrul alegerilor primare republicane. Ross a depășit-o cu mai puțin de treizeci de voturi.

Președintele republicanilor din Missouri a declarat că Ross ar trebui să se retragă imediat din cursă, calificând acuzațiile drept „grave și profund tulburătoare".

Conform unui document legalizat, fostul manager de campanie a predat poliției o mănușă neagră din nailon pe care Ross i-ar fi furnizat-o în iunie, conținând un mic recipient cu cocaină și Adderall- medicament eliberat sub control medical, cu efect psihoactiv. FBI-ul a fost anunțat, iar managerul a declarat că Ross dorea ca drogurile să fie plantate în mașina sau geanta oponentei sale în timp ce el era în vacanță în Carolina de Sud- pentru a fi departe de orice bănuieli.

Într-o serie de mesaje text trimise de Ross managerului, acesta a scris: „noroc să rezolvi problema substanței săptămâna asta" și „vreun noroc cu substanța?".

Într-o conversație înregistrată de FBI, Ross a sugerat să sune la poliție cu o informație anonimă că Louise Secker are droguri în mașină. „Dacă poți să o faci, fă-o", ar fi spus Ross.