Victima a fost bătută timp de 10 zile, într-o hală industrială, spun anchetatorii.

Acesta este momentul în care polițiștii spanioli îl imobilizează pe liderul rețelei, după ce au interceptat mașina în care acesta se afla împreună cu victima. În imagini se vede cum bărbatul este pus la pământ și încătușat, după ce a încercat să scape de agenți.

Patricia Ramos, purtătorul de cuvânt al Poliției Naționale Spaniole: După ce vehiculul a fost interceptat, suspectul a încercat să scoată o armă de foc pe care o avea asupra sa într-o borsetă, fiind rapid neutralizat, dezarmat și imobilizat de agenți, care au procedat la arestarea sa imediată și la eliberarea victimei.

Anchetatorii primiseră indicii că românul era ținut ostatic într-o hală industrială, iar când au ajuns acolo, suspectul principal, liderul grupării, a urcat victima în mașină și a fugit.

Cum ar fi dispărut marfa

Fără succes, însă. Românul avea numeroase leziuni pe corp, spun anchetatorii, după ce fusese bătut zile de-a rândul. Miza era un transport masiv de substanțe interzise.

Bărbatul făcea parte dintr-o rețea de traficanți de droguri. La un moment dat, liderul grupării i-ar fi încredințat, în calitate de intermediar, misiunea de a se ocupa de transportul a peste 500 de kilograme de cocaină. Drogurile urmau să fie transportate din Portugalia, prin Spania, însă românul a apelat, la rândul său, la un alt șofer. În timpul transportului, însă, marfa a dispărut.

Șoferul a susținut că drogurile au fost furate în urma unui așa-numit "vuelco", adică un jaf între traficanți. După ce a anunțat dispariția marfii, cu o valoare estimată pe piața neagră la milioane de euro, românul s-a ascuns. Dar i s-a dat de urmă.

Liderul rețelei este acum arestat pentru sechestrare și deținere ilegală de armă. Urmează ca polițiștii să investigheze și operațiunea de trafic de droguri, inclusiv numărul complicilor celor doi.