Germania, de la „motorul Europei” la creştere modestă. Economiştii avertizează că impulsul ar putea fi limitat

Stiri Economice
20-09-2025
Ani de zile Germania a fost privită drept motorul economic al Europei, însă tot mai mulţi analişti pun sub semnul întrebării dacă această perspectivă se va confirma în următorii ani, relatează CNBC.

Alexandru Toader

Holger Schmieding, economist-şef la Berenberg, a explicat pentru CNBC că în Germania a început ”o creştere majoră a comenzilor de apărare şi a investiţiilor în infrastructură”.

Totuşi, efectele nu se văd încă în datele de producţie: ”Totul progresează aşa cum ne-am aşteptat după marea reformă a frânei datoriilor. Cheltuielile reale sunt însă mai lente decât au sperat anumiţi comentatori mai entuziaşti. În Germania, durează până se cheltuie banii.”

Franziska Palmas, economistă senior pentru Europa la Capital Economics, a atras atenţia că această expansiune bugetară va aduce ”un deficit mult mai ridicat” în anii următori, pe lângă efecte neprevăzute.

”Ceva ce poate a trecut neobservat este faptul că guvernul Merz nu doar creşte cheltuielile pentru apărare şi infrastructură, ci foloseşte şi spaţiul fiscal suplimentar pentru alte tipuri de cheltuieli”, a spus ea.

Printre acestea se numără reducerea taxelor pe electricitate pentru firme, dar şi acoperirea costurilor mai mari cu pensiile, sănătatea şi beneficiile sociale.

”Măsuri precum reducerea taxei pe electricitate vor avea un efect pozitiv asupra economiei, dar cheltuielile suplimentare pentru sănătate şi pensii nu vor stimula creşterea, deoarece reflectă mai degrabă costurile demografice în creştere”, a subliniat Palmas. Ea consideră că schimbările vor sprijini creşterea Germaniei în 2026, însă avertizează că expansiunea ar putea fi mai modestă decât anticipează mulţi economişti.

Marile institute economice germane şi-au redus recent prognozele, estimând o creştere de puţin peste 1% pentru anul viitor. Banca Centrală Europeană anticipează, la rândul său, un avans de 1% pentru zona euro în 2026, potrivit News.ro.

Schmieding estimează că stimulul fiscal din Germania va adăuga circa 0,3 puncte procentuale la creşterea economică a ţării, ceea ce ar însemna un plus de 0,1 puncte pentru economia zonei euro.

Palmas vede un impact mai redus: o contribuţie de aproximativ 0,2% la creşterea zonei euro în 2026.

Pe lângă Germania, alte forţe vor influenţa evoluţia zonei euro anul viitor: tăierile recente de dobândă ale BCE şi creşterea puternică a Spaniei, stimulată de imigraţie şi dinamica pieţei muncii.

