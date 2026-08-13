Concursul se va desfăşura la cel mai nou complex sportiv şi de divertisment din Bulgaria, Arena Burgas, inaugurat în 2023, scrie Agerpres.

Regulament nou la Eurovision

Concursul muzical Eurovision a anunţat miercuri schimbarea regulamentului, precizând că ţara câştigătoare şi care, în mod tradiţional, găzduieşte următoarea ediţie a competiţiei, nu va putea găzdui concursul dacă se află în război, informează AFP.

'Regulamentul concursului stipulează acum că difuzorul câştigător va fi în mod automat ineligibil pentru a găzdui concursul dacă un conflict armat, o situaţie geopolitică sensibilă sau o altă situaţie afectează în mod semnificativ securitatea sau stabilitatea statului sau a regiunii învecinate'', au anunţat organizatorii Eurovision într-un comunicat.