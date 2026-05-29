Această comisie este o condiţie formulată de Comisia Europeană pentru a debloca accesul la 370 de milioane de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), transmite AFP.

"Avem nevoie de o astfel de lege, întrucât corupţia ucide", a declarat deputatul Ivan Vatcev, membru al partidului Bulgaria Progresistă, formaţiunea premierului Rumen Radev, un politician naţionalist şi eurosceptic care a câştigat cu o majoritate confortabilă alegerile parlamentare anticipate din aprilie pe baza promisiunii că va "destructura sistemul oligarhic".

Noua comisie îşi va începe activitatea în aproximativ o lună şi va fi formată în special din reprezentanţi ai sistemului judiciar, respectiv trei reprezentanţi, iar legislativul şi preşedintele ţării vor desemna fiecare numai un singur reprezentant. O versiune precedentă a legii de constituire a acestei comisii prevedea că parlamentul urma să desemneze majoritatea membrilor săi.

Adoptarea acestei legi este una dintre condiţiile formulate de Comisia Europeană pentru eliberarea unei plăţi din fondurilor aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Totuşi, opoziţia bulgară consideră că această lege nu merge suficient de departe şi că o reformă judiciară profundă este în continuare esenţială pentru efectuarea unor investigaţii şi urmăriri penale eficiente.

Potrivit ONG-ului Transparency International, Bulgaria stagnează de peste un deceniu în clasamentele corupţiei, spre deosebire de alte ţări din Europa Centrală şi de Est.