Festivalul debutează cu concertul legendarului Sting. În patru zile alți peste 200 de artiști din țară și din străinătate vor urca pe cele 9 scene, de la Untold.

Unii participanți au ținut să fie primii care intră la festival așa că au venit câteva ore înainte de deschiderea porților.

Joi seară, pe scena principală va concerta britanicul Sting. Cel mai așteptat artist al serii a ajuns la Cluj în această după-amiază

După el vor urma The Chainsmokers. Și cei doi americani au venit tot azi. La fel și unii dintre fanii lor.

Bărbat: ”Trebuie să mergem la The Chainsmokers până la 3 dimineața, așa că dacă putem fi înapoi în pat înainte de ora 04:00, cred că e un suces. Vom avea timp de relaxare și apoi, da, vom veni în forță pentru concertele mai mari”.

Bărbat: ”Am muncit mult în ultima vreme, așa că va fi o mică pauză frumoasă pentru a evada din viață și să ne bucurăm de muzică, să dansăm puțin.”

Cei care vin direct la festival cu bagaje sau genți pe care nu le pot ține cu ei, găsesc spații de depozitare chiar lângă punctul de acces. Închirierea unui loc ajunge la 150 de lei, pentru toate cele patru zile de festival.

Corespondent ProTV: „Treptat începe să se mai potolească și căldura sufocantă, iar aici, pe stadion, se adună tot mai multe persoane. Alături de familie ori de prieteni fiecare încearcă să îşi găsească cel mai bun loc pentru concertele care urmează. Acum pe scena principală mixează DJ BLISS. Urmează să urce și Sadhguru, cunoscut de sute de milioane de oameni din întreaga lume. Este o premieră ca un yoghin de o asemenea anvergură să fie prezent în fața a zeci de mii de persoane la un festival de muzică. În mai puțin de trei ore va cânta Sting. Cei mai nerăbdători fani s-au aşezat deja în primele rânduri cu pancarte şi steaguri. Chiar dacă startul s-a dat cu puţin timp în urmă, întreaga zonă este deja împânzită de persoane venite din toate colţurile țării dar şi de peste graniţe.”