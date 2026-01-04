Bulgaria, în primele 48 de ore de la intrarea în zona euro. Aproape un milion de tranzacții cu cardul și la bancomate

04-01-2026
Bancomat
Bulgarii au marcat primele două zile ale intrării țării în zona euro printr-o utilizare intensă a plăților cu cardul și a bancomatelor, potrivit datelor furnizate de BORICA AD, compania care operează infrastructura națională de carduri și plăți.

Claudia Alionescu

Între 1 și 2 ianuarie 2026, au fost procesate peste 933.000 de tranzacții prin terminale POS și ATM-uri, cu o valoare totală de aproape 42 de milioane de euro, echivalentul a aproximativ 82 de milioane de leva bulgărești (BGN), relatează novinite.com.

Datele indică o tendință clară: plățile fără numerar domină ca număr de tranzacții, în timp ce operațiunile la bancomate reprezintă cea mai mare parte a valorii totale.

Plățile cu cardul, preferate de consumatori în primele 48 de ore

În primele 48 de ore, peste 804.000 de plăți cu cardul au fost efectuate la terminale POS, însumând mai mult de 20 de milioane de euro, sau aproximativ 39 de milioane BGN.

Valoarea medie a unei tranzacții a fost de circa 25 de euro, puțin sub 49 BGN per plată.

euro bulgaria
Ce se întâmplă cu salariile în Bulgaria după ce a trecut la moneda euro. Schimbarea a avut loc imediat

Activitatea la bancomate, deși mai redusă ca volum, a reprezentat o parte semnificativă din valoarea totală.

Retragerile de numerar au depășit 125.000 de tranzacții, cu o valoare cumulată de peste 18 milioane de euro, adică aproximativ 35 de milioane BGN.

Retragerea medie a fost de 144 de euro, în jur de 282 BGN. În același timp, au fost înregistrate aproape 3.500 de depuneri la ATM, totalizând aproape 3,8 milioane de euro, sau circa 7,4 milioane BGN, cu o depunere medie de aproximativ 1.100 de euro, echivalentul a aproximativ 2.150 BGN.

Per ansamblu, încărcarea sistemului în această perioadă a fost considerabilă.

În medie, aproape 19.500 de tranzacții au fost procesate pe oră, ceea ce înseamnă aproximativ 324 de tranzacții pe minut, sau circa 5,4 tranzacții pe secundă.

Potrivit BORICA, datele din primele două zile de apartenență la zona euro arată clar că plățile fără numerar au devenit o așteptare standard, nu doar o facilitate suplimentară.

Cu peste 86% din totalul tranzacțiilor realizate numeric prin terminale POS, compania subliniază că comercianții care nu oferă opțiuni de plată cu cardul riscă să se excludă de la cel mai activ segment de clienți și cheltuieli în noul context monetar.

Intrarea oficială a Bulgariei în zona euro

Bulgaria a trecut la euro în noaptea de Anul Nou, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP.

Stațiunea renumită pentru apa tămăduitoare unde se refac mii de români după sărbători. „Facem ce e necesar pentru organism”

Sursa: novinite.com

