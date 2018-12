Brexit. De ce a amânat Theresa May votul și ce șanse sunt pentru un nou referendum

Pro TV

Brexitul a suferitilovitură după lovitură. Theresa May a amânat luni un vot crucial în Parlament, de teamă că îl va pierde.

Şi asta după ce o decizie Curţii Europene de Justiţie le-a dat pro-europenilor speranţe pentru organizarea unui nou referendum. De altfel, observatorii spun că presiunile pentru un al doilea scrutin asupra Brexitului au crescut substanţial în ultimele săptămâni.

Într-un discurs presărat de râsetele ironice ale opoziţiei, Theresa May a declarat luni seară, în Parlamentul britanic, că a obţinut cel mai bun acord posibil de la Uniunea Europeană.

Însă un acord atât de contestat chiar de propria tabără, încât May şi-a pierdut din cauza lui mai mulţi miniştri şi a fost chiar ameninţată cu o moţiune de neîncredere. Iar riscul ca Parlamentul să nu aprobe acordul era uriaş.

Theresa May: "Deşi există o amplă susţinere pentru multe aspecte esenţiale ale acordului, asupra unei probleme, a mecanismului de siguranţă privind frontiera nord-irlandeză rămân îngrijorări răspândite şi adânci. Aşadar, vom amâna votul."

Mecanismul de siguranţă, sau "backstop", este soluţia găsită de May şi negociatorii europeni pentru a preveni reinstaurarea unei frontiere între Irlanda şi Irlanda de Nord. Este vorba despre crearea unui teritoriu vamal unic, înglobând UE şi Regatul Unit, dar adepţii Brexitului spun că îi leagă pe britanici de Uniune pe termen nelimitat.

Theresa May: "Voi merge să mă întâlnesc cu omologii mei din alte state membre şi conducerea Consiliului şi Comisiei Europene. Voi discuta cu ei obiecţiile clare exprimate de Parlament."

Analiştii spun că Theresa May speră, probabil, să obţină de la liderii europeni ceva în plus, care s-o ajute să învingă opoziţia de acasă faţă de acord. Donald Tusk a anunţat că un summit european pentru Brexit va avea loc joi, însă UE a respins pe toate vocile orice noi negocieri.

Mina Andreeva, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene: "Aşa cum a spus preşedintele Juncker, acesta e cel mai bun şi singurul acord posibil. Nu-l vom renegocia."

Punând gaz pe foc, Curtea Europeană de Justiție a decis că Marea Britanie poate să se răzgândească şi să rămână în Uniune, FĂRĂ acordul celorlalte ţări membre. Asta, în condiţiile în care presiunile pentru un al doilea referendum crescuseră oricum în ultimele două trei-săptămâni.

Tim Bale, profesor la Universitatea Queen Mary: "Se pare că va fi foarte greu de obţinut un acord care să mulţumească Parlamentul. Nu avem prea mult timp şi ieşirea fără acord, deşi posibilă teoretic, nu e de dorit pentru mulţi. Aşa că mi se pare, mie cel puţin, că un al doilea referendum ar putea fi singura cale de ieşire."

Theresa May a avertizat însă luni seară, în Parlament, că un al doilea referendum riscă să dezbine din nou ţara.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer